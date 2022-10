La Juventus, in queste ore, si trova in ritiro a Milano per prepararsi al meglio alla gara contro il Milan. Per questo match, Massimiliano Allegri ha a disposizione quasi tutta la rosa ad eccezione degli infortunati Mattia De Sciglio, Paul Pogba e Federico Chiesa ai quali si aggiunge lo squalificato Angel Di Maria. El Fideo, contro il Milan, sconterà l'ultimo turno di squalifica e campionato rientrerà sabato 15 ottobre contro il Torino. Vista l'assenza di Angel Di Maria, la Juventus scenderà in campo con un classico 4-4-2. Massimiliano Allegri, però, farà dei cambi per permettere a qualche giocatore di rifiatare.

Tra i giocatori che riposeranno ci saranno Weston McKennie e Leandro Paredes. Al loro posto giocheranno Juan Cuadrado e Manuel Locatelli.

La Juventus cambia qualcosa

La Juventus, nel match contro il Milan, farà qualche cambio di formazione rispetto al match di Champions League contro il Maccabi Haifa. Infatti, in attacco non ci sarà Angel Di Maria, ma tornerà Arek Milik che contro gli israeliani ha riposato. Ovviamente al fianco del polacco ci sarà Dusan Vlahovic. A centrocampo e in difesa ci saranno molti cambi e in particolare ci sarà il ritorno di Manuel Locatelli. Il numero 5 juventino prenderà il posto di Leandro Paredes che partirà dalla panchina. Anche Weston McKennie usufruirà di un turno di riposo e al suo posto giocherà Juan Cuadrado.

A completare il centrocampo ci saranno Adrien Rabiot e Filip Kostic. Il serbo agirà sulla corsia di sinistra. Il compito di Filip Kostic e del colombiano sarà quello di fornire il maggior numero di croas possibile per assistere Arek Milik e Dusan Vlahovic. Infatti, in partite come quella contro il Milan servono le giocate dei singoli per vincere.

Per questo motivo Massimiliano Allegri vuole schierare degli uomini in grado di innescare al meglio i suoi attaccanti.

In difesa ci sarà Bonucci

Nel match di Champions League contro il Maccabi Haifa, Massimiliano Allegri ha concesso un po' di riposo a Leonardo Bonucci per averlo al meglio contro il Milan. Il capitano della Juventus si riprenderà il suo posto accanto Gleison Bremer.

Mentre sulle fasce toccherà a Danilo e Alex Sandro. Il numero 12 juventino, contro il Maccabi Haifa, è partito dalla panchina ma è subentrato nell'intervallo a Mattia De Sciglio che si è infortunato. Adesso la Juventus trascorrerà le ore che la dividono dal fischio d'inizio in hotel e prima di andare allo stadio Massimiliano Allegri farà la riunione tecnica nella quale scioglierà gli ultimi dubbi di formazione.

La probabile formazione della Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic.