Blindare i calciatori più importanti ed i giovani del futuro. E' questo l'obiettivo della Juventus che vuole confermare i giocatori di maggior talento e pronti ad avere un ruolo fondamentale nello scacchiere tattico di Max Allegri tra presente e futuro.

Juve, possibile offerta del Barca per Miretti. Offerto Alex Balde

Tra questi c'è sicuramente Fabio Miretti che da un anno e mezzo si sta ritagliando un ruolo importante nel centrocampo della Juventus. Grazie alle ottime prestazioni con la maglia della Vecchia Signora, il classe 2003 ha attirato su di se l'interesse di alcuni top club europei.

Oltre all'Arsenal a caccia di un centrocampista di qualità e quantità da affiancare al totem Xhaka, anche il Barcellona starebbe monitorando il centrocampista italiano.

Stando alle ultime notizie di mercato, i blaugrana sarebbero pronti ad un'offerta importante mettendo sul piatto il cartellino di Alejandro Balde, terzino spagnolo che piace ad Inter e Milan come parziale contropartita tecnica. La Juventus non ha alcuna intenzione e nella possibile rivoluzione a centrocampo Miretti ha un ruolo fondamentale e viene visto come presente ma soprattutto futuro della mediana bianconera.

Infatti, sono altri i calciatori che potrebbero lasciare Torino al termine della stagione: da Locatelli nel mirino dell'Arsenal passando per Mckennie e Rabiot fino ad arrivare a Paredes che potrebbe non esser riscattato al termine della stagione.

L'unica certezza per la prossima stagione è la conferma di Miretti.

Juve, sfida alla Roma per Rodri del Betis

Oltre a blindare i giovani più importanti, la Juventus lavora sul fronte acquisti per completare la rosa a disposizione di Max Allegri, così da ritornare competitivi in Italia ed in Europa.

La dirigenza bianconera vorrebbe acquistare un nuovo esterno offensivo vista la possibile partenza al termine della stagione da parte di Angel Di Maria che dopo il Mondiale potrebbe ritornare in Argentina.

Stando alle ultime notizie di mercato, la Vecchia Signora sarebbe interessata al giovane Rodri, talentuoso esterno offensivo che si sta mettendo in luce con la maglia del Betis di Manuel Pellegrini sia in Liga che in Europa League.

I bianconeri potrebbero così effettuare un tentativo nella prossima sessione estiva di mercato, con il club spagnolo che chiede una cifra importante per lasciar partire il classe 2002.

Oltre a trovare un accordo economico con la società spagnola, la Juventus deve battere la concorrenza di un altro club italiano ovvero la Roma che sarebbe molto interessata al calciatore su indicazione di Josè Mourinho.

Oltre Rodri, la Vecchia Signora tiene d'occhio il profilo di Ferran Torres, che potrebbe lasciare il Barcellona già a gennaio.