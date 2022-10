La Juventus è sempre molto attenta al mercato dei giovani, soprattutto dopo il lancio dell'under 23 bianconera che sta dando soddisfazioni non tanto nelle prestazioni quanto nella valorizzazione dei giocatori. Grazie alla seconda squadra bianconera, Allegri ha potuto già inserire in prima squadra giovani come Soulé, Miretti, Iling Junior e Fagioli, tutti cresciuti in Serie C, prima di diventare parte integrante della prima squadra. Un'altra squadra che sta valorizzando diversi talenti importanti è la Primavera bianconera di Paolo Montero, che ha diversi giovani molto interessanti come Kenan Yildiz, ingaggiato a parametro zero nel recente Calciomercato estivo, dopo essere andato in scadenza con il Bayern Monaco.

A proposito di giovani turchi, la Juventus starebbe valutando un altro giocatore che sta dimostrando nelle giovanili dell'Eintracht Francoforte di essere uno dei migliori talenti del calcio turco, proprio insieme a Kenan Yildiz. Parliamo di Kebir Ali Canpolat, calciatore che gioca attualmente nelle giovanili dell'Eintracht Francoforte. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2023, non ha compiuto ancora 16 anni ma, nonostante la giovane età, in 7 match di campionato tedesco giovanile ha segnato 8 gol fornendo 7 assist decisivi ai suoi compagni. Il rapporto professionale ideale fra Eintracht Francoforte e Juventus potrebbe agevolare il suo approdo a Torino. Le due società hanno avuto modo di concretizzare il trasferimento di Filip Kostic a Torino nel recente calciomercato estivo.

Il terzino Luca Pellegrini, invece, è stato ceduto in prestito dalla società bianconera a quella tedesca.

Il giocatore Kebir Ali Canpolat potrebbe approdare alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe acquistare un giovane talento turco dopo Kenan Yildiz. Si tratta di Kebir Ali Canpolat, giovane classe 2006 dell'Eintracht Francoforte che, nel campionato giovanile tedesco in 7 match ha segnato 8 gol, fornendo 7 assist decisivi ai suoi compagni.

Può giocare sia come attaccante centrale che esterno, ha già disputato 3 match nella nazionale turca under 17 segnando 3 gol. Sarebbe un rinforzo ideale da far crescere nella Primavera bianconera, come già è stato deciso per Kenan Yildiz. Il classe 2005, a breve, potrebbe anche essere promosso nella Juventus under 23 considerando la crescita avuta in questo inizio di stagione.

Di recente, ha segnato un gran gol in campionato Primavera contro il Cagliari partendo dalla sua area e saltando diversi giocatori prima di segnare il gol.

Il mercato della Juve

La Juventus potrebbe acquistare un altro giocatore dall'Eintracht Francoforte nel mercato di gennaio. La società bianconera potrebbe fare un'offerta alla società tedesca per Evan N'Dicka, centrale francese di 23 anni che andrà in scadenza di contratto con la società tedesca a giugno. La Juventus potrebbe anticipare il suo arrivo a gennaio offrendo circa 10 milioni di euro per il cartellino del giocatore.