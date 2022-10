Rinforzare la difesa sembra essere la volontà della Juventus in previsione del mercato di gennaio. A tal riguardo, fra i giocatori seguiti nel ruolo di centrale di sinistra ci sarebbe Evan N'Dicka, in scadenza di contratto a giugno con l'Eintracht Francoforte e che potrebbe approdare a Torino per circa 10 milioni di euro.

Per quanto riguarda invece invece il ruolo di terzino sinistro, sembra concreta la possibilità che Alex Sandro lasci la società bianconera a fine stagione. Il brasiliano va in scadenza di contratto a giugno e difficilmente prolungherà la propria intesa contrattuale con la Juve.

Pertanto i bianconeri valutano due giocatori spagnoli come sostituti del brasiliano, magari anticipando l'acquisto già nel mercato di gennaio. In particolare piacciono Alfonso Pedraza del Villarreal e Alejandro Grimaldo del Benfica. Il primo è un classe 1996, ha un contratto fino a giugno 2026 e una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro. il secondo, classe 1995, è in scadenza di contratto con il Benfica a giugno e potrebbe approdare nella società bianconera a gennaio per circa 10 milioni di euro.

Grimaldo potrebbe sostituire Alex Sandro alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare già a gennaio un terzino per il dopo Alex Sandro.

Piacciono molto due giocatori spagnoli, Alfonso Pedraza e Alejandro Grimaldo.

Il preferito sarebbe il terzino del Benfica, in scadenza di contratto a giugno e che quindi potrebbe approdare nella società bianconera a prezzo vantaggioso a gennaio: si parla di una valutazione di mercato di circa 10 milioni di euro. Grimaldo può giocare da terzino, ma anche come centrocampista di fascia. L'unico suo gol in stagione è stato finora quello realizzato al Maccabi Haifa nella prima giornata del girone di Champions League, match finito 2-0 per i portoghesi.

Mentre Pedraza, avendo un contratto in vigore con il Villarreal ancora per diversi anni, potrebbe essere ceduto ma per almeno 20 milioni.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus valuta anche altri acquisti, non tanto per gennaio ma per giugno. Potrebbero arrivare un centrocampista e un rinforzo importante per il settore avanzato, soprattutto se fosse confermata la partenza di Angel Di Maria.

A proposito di cessioni, oltre all'argentino potrebbero, lasciare la società bianconera a parametro zero dal 1° luglio anche altri giocatori che sono in scadenza di contratto a giugno, fra cui il già citato Alex Sandro, ma anche il colombiano Juan Cuadrado.