La Juventus è attesa da un mercato di gennaio davvero impegnativo fra acquisti e cessioni. Da valutare prima di tutto il futuro professionale dei giocatori in scadenza a giugno. Se i vari Alex Sandro, Cuadrado, Di Maria e Rabiot non dovessero prolungare la loro intesa contrattuale, la Juventus potrebbe decidere di anticipare degli acquisti già a gennaio. A tal riguardo potrebbero arrivare un centrale di sinistra ed un terzino. I preferiti sono Evan N'Dicka, Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo. Rimanendo sempre in tema cessioni un altro giocatore che piace molto alle società europee è Weston McKennie, che dopo un inizio di stagione non ideale sta migliorando le prestazioni come dimostra anche il gol segnato contro l'Empoli in campionato.

Altro giocatore a rischio a partenza a titolo definitivo è Denis Zakaria. Il centrocampista svizzero è attualmente in prestito al Chelsea ma dal suo arrivo nella società inglese non ha raccolto minutaggio. Segnale evidente di come il tecnico Potter non lo consideri importante, per questo potrebbe far ritorno alla Juventus già a gennaio ma non per rimanerci. Come scrivono diversi giornali sportivi spagnoli sul giocatore ci sarebbe l'Atletico Madrid, con il tecnico Simeone che lo segue fin dai tempi in cui giocava nel Borussia Mönchengladbach. Di conseguenza la società spagnola potrebbe fare un'offerta per il cartellino del giocatore.

Il giocatore Zakaria potrebbe trasferirsi all'Atletico Madrid a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli Denis Zakaria potrebbe ritornare alla Juventus già a gennaio ma non per rimanere a Torino. Si parla di una possibile offerta dell'Atletico Madrid per il cartellino del centrocampista svizzero, che nel recente Calciomercato estivo si è trasferito nel Chelsea in prestito con diritto di riscatto a circa 38 milioni di euro.

Riscatto che evidentemente non dovrebbe esserci, anzi il giocatore potrebbe far ritorno a Torino già a gennaio proprio perché non sta raccogliendo minutaggio nella società inglese. L'Atletico Madrid potrebbe acquistarlo a titolo definitivo. Fra l'altro nella società spagnola ci sarebbe un giocatore che piace molto alla Juventus, ovvero Rodrigo De Paul.

In questi giorni si è parlato anche di un possibile scambio di mercato fra i due centrocampisti.

Il mercato della Juve

La Juventus lavora anche ad acquisti nel mercato di gennaio. Come dicevamo potrebbero arrivare un centrale di sinistra ed un terzino, soprattutto se dovesse essere confermata la partenza a parametro zero di Alex Sandro a giugno. A tal riguardo fra i giocatori seguiti ci sarebbero Evan N'Dicka, Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo, che potrebbero arrivare a prezzo vantaggioso a Torino avendo un contratto in scadenza a giugno.