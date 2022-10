Lecce-Juventus del 29 ottobre è un incontro che assume molta importanza per entrambe le contendenti. I padroni di casa stanno infatti attraversando un momento negativo che li ha visti ottenere soltanto due punti nelle ultime quattro gare. Le battute a vuoto degli ultimi tempi hanno fatto scivolare i pugliesi in classifica, fino a farli entrare nella bagarre della lotta salvezza. I giallorossi occupano infatti la quartultima piazza a sole due lunghezze dalla Sampdoria terzultima e quindi devono necessariamente riprendere a fare punti per tentare di uscire dalla zona calda della graduatoria.

Gli ospiti torinesi invece sono reduci da due successi consecutivi in campionato ottenuti nel derby contro il Torino e nella sfida casalinga contro l’Empoli [VIDEO]e devono cercare di dare continuità a questi risultati per provare a recuperare qualche posizione in classifica. I bianconeri si trovano infatti in ottava posizione, a 10 punti di distacco dalla capolista Napoli; la squadra di Allegri vuole inoltre riscattare il Ko di Champions contro il Benfica.

Le probabili formazioni di Lecce-Juventus, in programma sabato 29 ottobre alle ore 18 allo stadio Via del Mare “Ettore Giardiniero” di Lecce, valida per la 12^ giornata della Serie A 2022/2023, vedono coinvolti tutti gli effettivi dell’organico dei padroni di casa, mentre gli ospiti varie defezioni.

Qui Lecce

Il Lecce dovrebbe scendere in campo con il 4-3-3 e con Falcone nel ruolo di estremo difensore titolare.

Per il resto il tecnico Marco Baroni ha tutto l’organico a disposizione e quindi un’ampia possibilità di scelta in tutti i ruoli.

Nel reparto arretrato Pongracic e Gallo sono favoriti su Dermaku, Cetin, Tuia e Umtiti per una maglia da titolare mentre sulle corsie esterne dovrebbero trovare spazio dall’inizio Baschirotto e Pezzella.

In mediana il punto di riferimento centrale dovrebbe essere Hjulmand mentre ai suoi lati dovrebbero giocare Gonzalez ed Askildsen con Helgason e Bistrovic a disposizione in panchina.

In attacco pochi dubbi sull’utilizzo del trio formato da Strefezza, Ceesay e Banda che sembrano in netto vantaggio su Di Francesco, Colombo e Oudin.

Qui Juventus

La Juventus dovrebbe schierarsi utilizzando il 3-5-2 e con Szczesny a protezione dei pali della propria porta.

In difesa non ci sarà Bremer che ha accusato un problema muscolare nel derby e ne avrà ancora per una quindicina di giorni. Allegri dovrebbe quindi mandare in campo dal primo minuto Danilo, Bonucci e Rugani con Gatti unica alternativa di ruolo in panchina.

A centrocampo è quasi emergenza per le assenze contemporanee di Chiesa, Pogba e Paredes. Sulle fasce laterali dovrebbero essere schierati Cuadrado a destra e Kostic, favorito su Alex Sandro, a sinistra mentre in posizione centrale McKennie, Locatelli e Rabiot non dovrebbero temere la concorrenza dei giovani Miretti e Fagioli.

Nel reparto avanzato sono ancora assenti Di Maria e Kajo Jorge, mentre Vlahovic potrebbe osservare un turno di riposo. Dal primo minuto potrebbe quindi trovare spazio la coppia composta da Kean e Milik.

Probabili formazioni

Lecce (4-3-3): Falcone; Baschirotto, Pongracic, Gallo, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Banda. A disposizione: Bleve, Brancolini, Umtiti, Dermaku, Cetin, Tuia, Gendrey, Helgason, Bistrovic, Di Francesco, Listkowski, Colombo, Persson, Rodriguez, Oudin. Allenatore: Baroni.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Rugani; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Milik. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Alex Sandro, Fagioli, Miretti, Soulè, Vlahovic, Iling-Junior. Allenatore: Allegri.