Sabato 29 ottobre alle ore 18 ci sarà Lecce-Juventus, gara valida per il 12° turno di Serie A 22/23. I Lupi, nella scorsa giornata, hanno subito una sconfitta in trasferta per 2-0 (Arnautovic al 13' e Ferguson al 35') ad opera del Bologna di Thiago Motta. I bianconeri, invece, hanno battuto in casa l'Empoli di Zanetti, imponendosi col risultato di 4-0 grazie alle reti di Rabiot (doppietta), Kean e McKennie.

Statistiche: l'ultima vittoria del Lecce contro la Juventus, in match disputati nel massimo campionato italiano, risale al 20 febbraio 2011, quando i salentini fecero bottino pieno per 2-0 allo Stadio Via del Mare.

Lecce, Ceesay al centro del tridente d'attacco

Mister Baroni e il suo Lecce militano in 17^ posizione in campionato, avendo ottenuto otto punti in undici incontri giocati, e godono al momento di un +2 sulla zona retrocessione. Per impensierire la Vecchia Signora, l'allenatore dei giallorossi potrebbe optare per il 4-3-3, con Falcone tra i pali. Difesa a quattro che avrà come probabili interpreti iniziali Peschella e Baschirotto ai lati, con Pongracic e Gallo a far da filtro centrale. In mezzo al campo, invece, i titolari dovrebbero essere Askildsen, Hjulmand e Gonzalez. Il tridente offensivo dei salentini, infine, avrà buone chance di essere composto da Banda, Ceesay e Strefezza.

Juventus, possibile panchina per Vlahovic

Massimiliano Allegri e la sua Juventus saranno chiamati a inanellare la terza vittoria consecutiva in Serie A per non perdere ulteriormente terreno riguardo alle zone alte della classifica. Per battere i Lupi, l'allenatore ex Milan potrebbe scegliere nuovamente il 3-5-2, con Szczesny in porta.

Terzetto arretrato che vanterà presumibilmente come titolari Rugani, Bonucci e Danilo. Cerniera di centrocampo che potrebbe essere composta da Rabiot, McKennie e Locatelli in mezzo al reparto, mentre Cuadrado agirà da esterno destro e Kostic andrà a piazzarsi sul versante opposto. Tandem offensivo che potrebbe essere formato da Milik e Kean, con Vlahovic che avrà buone possibilità di partire dalla panchina.

Saranno da valutare, in ultimo, le condizioni fisiche di Paredes, mentre non saranno dell'incontro gli infortunati Pogba, Chiesa, Kaio Jorge, Akè, De Sciglio, Di Maria e Bremer.

Le probabili formazioni di Lecce-Juventus:

Lecce (4-3-3): Falcone, Baschirotto, Pongracic, Gallo, Pezzella, Askildsen, Gonzalez, Hjulmand, Strefezza, Ceesay, Banda. Allenatore: Marco Baroni.

Juventus (3-5-2): Szczesny, Danilo, Rugani, Bonucci, Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic, Milik, Kean. Allenatore: Massimiliano Allegri.