La Juventus sarebbe intenzionata a duellare sul fronte mercato con il Milan per assicurarsi le prestazioni di Beto dell'Udinese. Il calciatore, in evidenza sotto la guida di Sottil, ha numeri da record che gli hanno permesso di entrare nel mirino dei migliori club europei. La sua valutazione sarebbe di almeno 30 milioni di euro anche se la cifra è destinata a salire se il ragazzo dovesse mantenere questi livelli e se la squadra friulana dovesse continuare a sorprendere in campionato. I bianconeri potrebbero pensare a Beto per la prossima stagione perché avrebbero in mente di non prolungare il rapporto con Moise Kean che non sta trovando spazio nel reparto offensivo perché chiuso da Milik e Dusan Vlahovic.

Per quanto riguarda il Milan, ci sarebbe la necessità di ingaggiare un centravanti già a gennaio. Origi non si è dimostrato un acquisto molto utile in quanto è stato spesso fermo per problemi fisici e non ha mai trovato continuità fino a questo punto del campionato. Giroud, che non ha dalla sua parte la carta d'identità, ha bisogno di alternare delle gare e, visto anche il lento recupero di Ibrahimovic, i rossoneri potrebbero davvero accelerare per il ragazzo della squadra friulana. La squadra capitanata dagli Agnelli, inoltre, in inverno potrebbe riaccendere i rapporti con Memphis Depay del Barcellona che non sarebbe stato confermato da Xavi e che vorrebbe cambiare aria per trovare continuità.

L'olandese è stato sondato prima di arrivare a Milik ma le richieste salariali sarebbero state troppo elevate ed avrebbero indotto i dirigenti torinesi a puntare sul centravanti ex Marsiglia che sta avendo un grande impatto realizzativo sotto la guida di Massimiliano Allegri.

Inter: Gosens non convince più

La squadra allenata potrebbe intervenire sul mercato se dovesse cedere Robin Gosens.

Il terzino tedesco potrebbe lasciare la Pinetina nel mercato invernale. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, lo staff tecnico di Simone Inzaghi non sarebbe soddisfatto del calciatore che è stato infatti superato nelle gerarchie da Federico Dimarco nonostante un oneroso investimento. Già in estate, il ragazzo sarebbe stato cerca dal Bayer Leverkusen che avrebbe proposto all'Inter un prestito con diritto di riscatto.

Il suo addio potrebbe slittare di soli sei mesi perché in Bundesliga ed in Premier League ci sarebbero squadre interessate ad assicurarsene le prestazioni. La sua valutazione sarebbe di circa 30 milioni di euro e la sua cessione farebbe respirare le casse degli Zhang. Contro il Sassuolo, però, Simone Inzaghi potrebbe decidere di dargli fiducia per concedere un pò di riposo a Dimarco che ha giocato una brillante partita contro il Barcellona di Xavi.