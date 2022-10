Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, in una recente intervista televisiva si è soffermato sul campionato italiano. L'allenatore emiliano evidenziato le problematiche che Juventus e Inter stanno avendo in questa prima parte della stagione. Poi ha sottolineato invece come il Napoli sia riuscito in estate ad acquistare giocatori di livello, aggiungendo che i nuovi rinforzi hanno reso la squadra campana imprevedibile.

Le parole di Ancelotti su Inter, Juventus e Napoli

In merito invece all'inizio di stagione in campionato di Inter e Juventus, Ancelotti ha aggiunto che in questo momento hanno problemi, ma che secondo lui entrambe rientreranno in corsa per vincere il campionato.

A tal riguardo ha dichiarato: 'Hanno qualche problema', proseguendo poi: "L’equilibrio renderà il campionato molto avvincente, fermo restando che Inter e Juve a mio avviso rientreranno".

Sul Napoli invece il tecnico emiliano ha aggiunto: 'Hanno acquistato giocatori di livello, è una squadra imprevedibile con i nuovi rinforzi'.

Attualmente la classifica di Serie A dice che Atalanta e Napoli sono in testa con 20 punti, seguite dall'Udinese a quota 19 punti, da Lazio e Milan a 17, dalla Roma a 16 punti, a 13 punti troviamo la Juventus, poi ci sono Sassuolo e Inter a quota 12 punti.

Le prospettive di Juventus e Inter

Da qui a metà novembre Juventus e Inter proveranno a recuperare punti rispetto alle prime in classifica di Serie A e a qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League.

Per i bianconeri il calendario in campionato non sarà facile. Oltre al match contro il Milan di questo weekend, la Juventus dovrà giocare da qui a metà novembre contro il Torino, l'Inter e la Lazio. Senza contare le sfide di Champions League contro il Maccabi Haifa, il Benfica e il Paris Saint Germain. In particolare serviranno tre vittorie ai bianconeri per la qualificazione agli ottavi di finale.

All'Inter per qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League basterebbero un pareggio contro il Barcellona e una vittoria contro il Plzen, già sconfitto fuori casa nella seconda giornata del girone. Gli spagnoli invece sono reduci da due sconfitte contro il Bayern Monaco e contro l'Inter: i catalani per cercare di qualificarsi agli ottavi di finale della massima competizione europea dovrebbero quindi vincere proprio contro l'Inter nel match del Camp Nou, previsto martedì 11 ottobre.