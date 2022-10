Reduce dalla fresca qualificazione agli Ottavi di Champions League, l'Inter guarda sempre con interesse al mercato non solo in termini di acquisti ma anche di cessioni. Preponderante in questo senso è il desiderio di far crescere i giovani più promettenti che col tempo potranno diventare delle pedine fondamentali nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi ma che oggi per forza di cose non trovano sufficiente spazio. Tra questi c'è sicuramente Kristjan Asllani che potrebbe esser ceduto in prestito già nel mercato invernale.

Inter, possibile interesse del Betis per Asllani

Stando alle ultime notizie di mercato, il talentuoso centrocampista vorrebbe giocare con maggiore continuità rispetto a quanto fatto nella prima parte di stagione. Nonostante l'infortunio di Brozovic, il suo minutaggio non è infatti salito, anzi. Complice la nuova collocazione tattica di Calhanoglu come play davanti alla difesa, l'ex Empoli non è riuscito a ritagliarsi praticamente nessun ruolo nelle rotazioni di Inzaghi.

Per questo, potrebbe lasciare Milano nella finestra invernale. Tra i club interessati ci sarebbe il Betis di Manuel Pellegrini che a gennaio vorrebbe acquistare un centrocampista per regalare un'alternativa importante per la mediana complici le tante partite tra campionato ed Europa League.

In caso di offerta toccherà all'Inter decidere insieme al ragazzo se accettare un trasferimento o meno.

Il discorso si allarga anche a Robin Gosens che a differenza di Asllani potrebbe esser ceduto a titolo definitivo. Sul tedesco, ci sarebbe il ritorno di fiamma del Bayer Leverkusen che già a giugno era molto interessato alle prestazioni dell'ex Atalanta.

In caso di cessione, l'Inter dovrebbe però ritornare sul mercato per acquistare un nuovo esterno sinistro che possa fungere da un'alternativa a Di Marco.

Inter, idea Matturro per la difesa

L'Inter guarda dunque con grande attenzione ai giovani del panorama internazionale. In particolare, i nerazzurri starebbero osservando con grande interesse alcuni profili per puntellare la retroguardia a disposizione di Simone Inzaghi.

Stando alle ultime notizie di mercato riportato dal quotidiano torinese Tuttosport, la società avrebbe infatti messo gli occhi su Alan Matturro, talentuoso centrale classe 2004 che si sta ritagliando uno spazio da protagonista nel Defensor Sporting. Il club nerazzurro vorrebbe prenotare l'acquisto del centrale per la prossima sessione estiva di mercato, mettendo sul piatto una cifra attorno ai 6 milioni di euro.

Una mossa simile a quella fatta dal Milan per Pierre Kalulu, con l'Inter molto interessata a questi profili giovani per costruire il presente ma soprattutto il futuro del club.

Il futuro ma anche il presente del mercato nerazzurro girano poi attorno anche al possibile rinnovo di Milan Skriniar. Nelle prossime settimane, l'Inter spera di ricevere il si del centrale per il quale sarebbe pronto un rinnovo da circa 6,5 milioni di euro.