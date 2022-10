La Juventus sta vivendo un momento difficile per quanto riguarda il calcio giocato. A peggiorare la situazione arrivano anche le notizie extra calcistiche ed in particolar modo l'inchiesta sulle plusvalenze da parte della Procura di Torino. Il presidente Andrea Agnelli ha tranquillizzato i dipendenti della Juve sottolineando che la società bianconera ha agito in maniera giusta rispettando le leggi. La situazione sportiva, in questo momento, è l'argomento principale, con tante critiche che hanno riguardato non solo Massimiliano Allegri ma anche diversi giocatori bianconeri.

In particolar modo gli argentini, ci riferiamo a Leandro Paredes e Angel Di Maria, attualmente infortunati e che potrebbero rientrare ad inizio novembre.

La recente intervista che ha riguardato Angel Di Maria ha avuto parecchio clamore mediatico: un'intervista in cui l'argentino ha sottolineato che il suo desiderio è quello di ritornare al Rosario Central. Parole che, però, sono state mal interpretate, in tanti hanno parlato di una possibile partenza dell'argentino già a gennaio. È servito un post su Instagram per smentire tale indiscrezioni di mercato, con il giocatore che ha confermato che non andrà via a gennaio. Di Maria rimarrà fino a giugno e quindi rispetterà l'intesa contrattuale stabilita nel recente Calciomercato estivo fino a giugno 2023.

Angel Di Maria ha confermato che non lascerà la Juve a gennaio

'Non sono abituato a dare spiegazioni quando leggo queste bugie, ma è ora di darle. Non so chi ha inventato le voci che parto a gennaio'. Il giocatore della Juventus ha confermato di aver detto al giornale sportivo argentino di voler ritornare al Rosario Central per chiudere la sua carriera professionale ma non a gennaio, sottolineando che vuole aiutare la Juventus a raggiungere obiettivi.

Di certo l'eliminazione dalla Champions League ha alimentato ulteriormente le indiscrezioni di mercato sulla possibile partenza dell'argentino, per questo probabilmente è arrivata la smentita del giocatore. L'impatto di Di Maria in questa stagione non è stato ideale, condizionato da infortuni muscolari che gli hanno fatto saltare diversi match.

Le prestazioni migliori sono state contro il Sassuolo e il Maccabi Haifa, dove ha contribuito alle vittorie grazie ad un gol contro il Sassuolo e assist.

L'amore per il calcio di Angel Di Maria

Di Maria ha sottolineato che ama il calcio e che è pronto a dare il suo contributo quando avrà recuperato la forma ideale. Potrebbe essere disponibile per il match contro l'Inter o eventualmente contro il Verona. Per vederlo però in forma ideale bisogna attendere la seconda parte della stagione, da gennaio quando ripartirà il campionato. La speranza per la Juventus è che la squadra sia ancora in lotta per il campionato ed eventualmente per l'Europa League. A tal riguardo sarà decisivo il match contro il Paris Saint Germain di Champions League.