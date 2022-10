Sono molti i top club europei interessati ad alcuni calciatori dell'Inter. In particolare, il Paris Saint Germain di Galtier avrebbe messo nel mirino Milan Skriniar e Hakan Calhanoglu per la finestra di mercato di gennaio, così da puntellare la rosa e dare l'assalto alla Champions League.

Inter, possibile offerta per Skriniar e Calhanoglu

Secondo le ultime notizie di mercato, il club parigino potrebbe mettere sul piatto un'offerta attorno ai 65 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni dei due top player nerazzurri. L'interesse per Skriniar è datato la scorsa estate, con la società francese che attende degli sviluppi sul fronte rinnovo.

In caso di mancato accordo tra l'Inter e il centrale slovacco, il Psg potrebbe rifarsi avanti già a gennaio e mettere sul piatto una cifra vicina ai 30 milioni di euro per strapparlo ai nerazzurri.

Oltre Skriniar, ci sarebbe anche un forte interesse per Hakan Calhanoglu che grazie ad ottime prestazioni sarebbe entrato nel mirino di diversi club europei come lo stesso Psg e il Borussia Dortmund. Il club francese potrebbe così mettere sul piatto una cifra 40 milioni di euro per imbastire una trattativa con l'Inter già a gennaio. Difficile che il club nerazzurro possa cedere il centrocampista turco già nella finestra invernale, mentre per Skriniar tutto dipenderà dall'evolversi della situazione contrattuale.

In caso di addio del centrale slovacco, il direttore sportivo Giuseppe Marotta starebbe già sondando alcuni profili come Chalobah del Chelsea e Yerry Mina dell'Everton.

Inter, possibile sfida al Liverpool per Thuram

Oltre alle possibili mosse di gennaio, l'Inter si sta già muovendo per il mercato estivo con l'obiettivo di rendere l'organico sempre più competitivo.

In estate, potrebbe esserci una vera rivoluzione in attacco con diversi calciatori che potrebbero lasciare Milano. Difficile la conferma del Tucu Correa che potrebbe esser ceduto per fare cassa. Sull'attaccante argentino ci sarebbe il forte interesse del Newcastle di Eddie Howe.

In caso di cessione dell'ex Lazio, il club nerazzurro dovrebbe ritornare sul mercato per completare il reparto offensivo e tra i nomi sondati ci sarebbe anche quello di Marcus Thuram, pronto a lasciare il Borussia Mönchengladbach in estate.

Sull'attaccante francese, l'Inter deve però battere la forte concorrenza del Liverpool che potrebbe salutare Firmino al termine della stagione. Con l'addio del brasiliano, i Reds punterebbero forte su Thuram per puntellare il reparto offensivo a disposizione di Klopp.

Oltre Thuram, l'Inter valuta altri profili come Okafor del Salisburgo, Nusa del Brugge e Zaha del Crystal Palace.