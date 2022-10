In queste settimane, si è molto parlato del possibile rientro di Federico Chiesa e Paul Pogba. Ma almeno per il momento la Juventus dovrà rinunciare ancora ai suoi due campioni. Infatti, sembrava che il francese e il numero 7 juventino potessero rientrare per la gara contro l'Inter del 6 novembre. Ma come ha rivelato Massimiliano Allegri sembra molto difficile che entrambi possano essere convocati per il derby d'Italia: "Domani (29 ottobre ndr) non saranno convocati Pogba e Chiesa. per mercoledì (2 novembre ndr) e al 99% anche con l'Inter". Dunque, la data per il rientro di Federico Chiesa e Paul Pogba slitta ancora e sembra sempre più difficile che la Juventus possa contare su di loro prima della pausa per i mondiali del 13 novembre.

Allegri fa il punto su Chiesa e Pogba

La speranza dei tifosi della Juventus è quella di rivedere in campo Federico Chiesa e Paul Pogba il prima possibile. Infatti, Massimiliano Allegri ha spiegato che entrambi non saranno il disposizione per i match contro il Lecce, Paris Saint-Germain e Inter. Una piccola speranza potrebbe esserci per le partite contro il Verona e contro la Lazio. Ma anche in questo caso Massimiliano Allegri ha smorzato gli entusiasmi: "Forse ci saranno, ma sarà molto difficile che ci siano contro Il Verona e la Lazio". Adesso resta da capire se Paul Pogba riuscirà ad andare ai mondiali oppure no. Il fatto che il francese non possa giocare qualche gara con la Juventus potrebbe costringere Deschamps a non inserirlo nella lista dei giocatori che andranno in Qatar.

In ogni caso non resta che attendere di capire se Pogba e Chiesa saranno almeno a disposizione per gli ultimi due match prima della pausa.

Nessuna partita, fino ad ora, per il centrocampista francese

Da quando è tornato alla Juventus, Paul Pogba non ha giocato nemmeno un minuto in gare ufficiali. Il francese si è rotto il menisco esterno negli ultimi giorni del mese di luglio e dopo questo infortunio il giocatore ha scelto di seguire una terapia conservativa.

Questo ha rallentato il rientro del francese perché questa soluzione non ha portato i frutti sperati. Dopodiché Pogba è stato costretto ad operarsi e il 5 settembre è finito sotto i ferri. Di fatto la terapia conservativa ha fatto perdere del tempo al numero 10 della Juventus per il suo ritorno in campo. Adesso per Pogba sarà una corsa contro il tempo per poter partecipare ai mondiali, mentre i bianconeri rischierebbero la beffa di averlo a disposizione solo nel 2023.

Per quanto riguarda Federico Chiesa, invece, lo stop è ben più lungo e sono quasi dieci mesi che è lontano dai campi di calcio. Nel suo caso la Juventus rischia di ritrovarlo esattamente un anno dopo la rottura del crociato. In ogni caso la speranza di tutti è che questi due giocatori possono giocare almeno per spezzoni di partita contro Verona e Lazio.