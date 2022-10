Juventus e Inter iniziano a muoversi sul fronte mercato per completare le rispettive rose già nel mercato invernale. Le due compagini italiane stanno osservando diversi profili per ritornare ai vertici del calcio italiano ed avere un ruolo importante nella lotta Scudetto.

Juve-Inter: possibile sfida per Kessie

I due top club italiani vorrebbero rinforzarsi a centrocampo. Nonostante l'arrivo di calciatori di spessore come Pogba e Paredes, i bianconeri vorrebbero completare la mediana a disposizione di Allegri con un calciatore che abbini quantità e qualità.

Discorso simile anche in casa Inter che visto l'infortunio di Brozovic, starebbe valutando l'acquisto di un altro centrocampista per regalare ad Inzaghi un'alternativa di livello al pari di Mkhitaryan.

Per questo, le due società potrebbero scontrarsi in una possibile sfida per arrivare a Frank Kessie, centrocampista ivoriano ex Milan che non sta riuscendo a ritagliarsi uno spazio importante nel Barcellona di Xavi. Vista l'esplosione dei due talenti Gavi e Pedri, Kessie è diventato un'alternativa al centrocampo blaugrana e per questo potrebbe decidere di lasciare la Spagna per ritornare protagonista con un'altra squadra in Europa.

Inter e Juventus potrebbero così fare un tentativo già a gennaio, provando ad imbastire una trattativa in prestito con un possibile diritto di riscatto a giugno.

Oltre Kessie, le due società starebbero valutando anche la candidatura di Yuri Tielemans, centrocampista belga pronto a lasciare il Leicester in estate. La concorrenza è però tanta con Arsenal, Liverpool e Manchester United che sarebbero molto interessate al calciatore.

Juve, pressing su Ndicka. Inter, il piano per il rinnovo di Skriniar

Oltre al centrocampo, Inter e Juventus si stanno muovendo anche in ottica difesa con degli obiettivi completamente diversi.

La società bianconera starebbe valutando l'acquisto di un centrale già nella finestra invernale con il nome di Evan Ndicka che resta tra i favoriti.

Il centrale francese non ha alcuna intenzione di continuare la sua esperienza con la maglia dell'Eintrach e per questo avrebbe deciso di non rinnovare il proprio contratto. La Vecchia Signora potrebbe esser favorita da questa situazione e con un'offerta al ribasso potrebbe accaparrarsi le prestazioni del difensore francese, vista la scadenza del contratto nel 2023.

Sempre in ottica rinnovo contrattuale, l'Inter è pronta ad imbastire una trattativa per convincere Milan Skriniar. Con il passaggio del turno in Champions, i nerazzurri sarebbero disposti a mettere sul piatto un rinnovo da circa 5-6 milioni di euro per trattenere il centrale slovacco, nel mirino del Paris Saint Germain.