L'Inter inizia a muoversi sul fronte mercato estivo. La dirigenza nerazzurra sta osservando diversi profili per completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, così da ritornare ai vertici in Italia e continuare il percorso in Champions League.

Inter, possibile sfida alla Juve per Inigo Martinez

Con il possibile addio in estate da parte di Stefan De Vrij, la società nerazzurra sta lavorando per completare il pacchetto di centrali a disposizione di Inzaghi. Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta ci sarebbe anche il nome di Inigo Martinenz, forte centrale spagnolo in forza all'Atletico Bilbao.

Nonostante un ruolo di primo piano nella formazione di Ernesto Valverde, il difensore spagnolo potrebbe lasciare la Spagna visto il contratto in scadenza nel 2023.

L'Inter sta osservando la situazione ed in caso di mancato accordo per il rinnovo potrebbe fiondarsi sul centrale che diventerebbe una grande opportunità a parametro zero. I nerazzurri devono però battere la concorrenza di altri top club europei ed italiani come la Juventus, a caccia di un centrale difensivo da poter alternare alla coppia Bremer-Bonucci.

Il centrale del Bilbao non è il solo profilo seguito dalla compagine nerazzurra. Altro nome da prendere in considerazione è quello di Nathan Akè, centrale olandese che potrebbe lasciare il Manchester City di Pep Guardiola.

Sullo sfondo anche le candidature di Ibanez della Roma e Milenkovic della Fiorentina.

Sassuolo-Inter: 1-2. Seconda vittoria di fila, decide Dzeko

Seconda vittoria consecutiva da parte dell'Inter di Simone Inzaghi che si rilancia in campionato. I nerazzurri sbancano il Mapei Stadium battendo 2-1 il Sassuolo grazie alla doppietta di Edin Dzeko che regala tre punti fondamentali alla formazione nerazzurra.

L'Inter parte bene e sfiora il vantaggio con Lautaro che su assist di Dumfries non inquadra lo specchio della porta. Il Sassuolo ribatte con la grande azione personale di Frattesi, la cui conclusione viene fermata da un attento Onana. Dopo un primo tempo equilibrato, al calar della prima frazione la formazione di Inzaghi passa grazie ad Edin Dzeko che su assist di Dumfries firma l'1-0 ed il suo 100esimo centro in Serie A.

Nella ripresa, il Sassuolo alza i ritmi e trova il pareggio con Davide Frattesi che con un grande inserimento firma l'1-1 ed il suo terzo centro in campionato. Dopo il pareggio del mediano neroverde, i nerazzurri si rituffano in attacco e sfiorano il nuovo vantaggio con Lautaro che su assist di Dumfries impegna Consigli. Il portiere non può nulla sul colpo di testa di Dzeko che da due passi porta l'Inter di nuovo in vantaggio.

Una vittoria fondamentale per l'undici di Inzaghi in vista della sfida del Camp Nou contro il Barcellona, fondamentale per il passaggio del turno in Champions League.