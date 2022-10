E' da sempre una sfida fondamentale, uno scontro tra titani quello tra Milan e Juventus. La classifica sorride al Milan che dista solamente 3 punti dalla vetta, ma sta vivendo un momento di difficoltà dato dai numerosi infortuni e da una serie di impegni delicatissimi tutti ravvicinati. Si torna a San Siro dopo che il Milan ha perso con il Napoli in una partita giocata a viso aperto in cui entrambe le squadre hanno espresso idee moderne di calcio. La Juventus ha toccato a Monza il fondo in campionato e si sta ritrovando dopo la vittoria allo stadium contro il Bologna, i bianconeri hanno trovato ulteriore fiducia nella vittoria in Champions League contro il Maccabi Haifa.

Il Milan invece esce ridimensionato dal turno di coppa, i 3 schiaffi con il Chelsea hanno segnato un netto divario causato sicuramente dagli infortuni, ma anche dalla differenza tra le squadre italiane e quelle inglesi. La Juventus ha quindi l'occasione per volare, mentre il Milan può trovare la quadra per ripartire. Stefano Pioli ha gli uomini contati, pesano in particolare le assenze di Maignan, Saelemaekers e Calabria, ma ritrova Theo Hernandez che tanto è mancato a Londra. Il binario sinistro del Milan sarà il punto di forza qualora il numero 19 fosse pronto per giocare dal primo minuto. Leao così troverebbe il suo compagno di fascia. Dubbi di formazione per lui dove l'idea di spremere i pochi titolari rimasti si alterna a quella del turnover per poter dosare come un alchimista le restanti energie.

Così potrebbe esserci spazio per Brahim Diaz nel posto di campo che ultimamente ha occupato Charles De Ketelaere, Matteo Gabbia potrebbe dare il cambio a Sergino Dest con Pierre Kalulu in fascia per alternare la difesa con due o tre centrali. Giroud dovrebbe fare ancora gli straordinari con Rebic e anche Origi pronti a dire la loro.

In porta ancora Tatarusanu. Allegri non può contare su Angel Di Maria che deve ancora scontare la squalifica e sugli infortunati: Paul Pogba, Federico Chiesa, Kaio Jorge e Mattia De Sciglio. Confermato Kostic sulla sinistra, Allegri sta ancora valutando se schierare una formazione con la difesa a 3 o a 4. L'attacco sarà di peso con entrambe le punte centrali in campo: Dusan Vlahovic e Arkadius Milik.

L'arbitro dell'incontro sarà il signor Daniele Orsato da Schio, fischio d'inizio alle ore 18 di Sabato 8 Ottobre in uno stadio San Siro tutto esaurito.

Juventus: la lista completa dei convocati di Allegri per la sfida contro il Milan

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani.

Centrocampisti: Locatelli, McKennie, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli.

Attaccnati: Vlahovic, Milik, Kean, Soulé.

Milan - Juventus le quote e il pronostico

Rossoneri in vantaggio nel pronostico dei bookmakers. Il segno 1 viene pagato 2,05 contro il 3,85 della Juventus. Il segno X invece viaggia introno ai 3,30 Le assenze sembrano non pesare nell'opinione delle case di scommessa che indicano l'1a0 come risultato più probabile a 7 seguito dal 2-1 a 9,5. Il pareggio per 1-1 come usanza viene valutato un unità in meno rispetto all'1-0. GOL a 1,80 fa quasi il pari con la quota NOGOL a 1,90. Guardando sempre i GOL la quota Over 2,5 si ferma a 2 mentre un roboante Over 3,5 viene pagato 3,45. Si sfidano pezzi forti in attacco, ma a spuntarla e Giroud che con 5,25 è l'indiziato numero 1 a segnare il primo gol dell'incontro, seguito da Leao a 6,50. Per la Juventus il duo d'attacco Milik-Vlahovic a pari quotazione 6,50 ma sarebbe interessante puntare sulle sorprese come un gol di Diaz a 11 o un gol di Kostic a 13.