Non solo acquisti. L'Inter lavora anche sul fronte cessioni con alcuni calciatori che hanno riscosso molti apprezzamenti in giro per l'Europa. Oltre ai vari Lautaro, Skriniar, Dumfries e Barella, anche il Tucu Correa sarebbe finito nel mirino di alcuni club inglesi e potrebbe partire già a gennaio.

Inter, possibile interesse del Newcastle a gennaio

Stando alle ultime notizie di mercato, l'attaccante argentino sarebbe finito nel mirino del Newcastle che complice un ottimo avvio di stagione con il settimo posto in Premier League, vorrebbe completare il reparto offensivo a disposizione del tecnico Eddie Howe per provare a centrare la qualificazione in Europa.

I Magpies potrebbero decidere di mettere sul piatto una cifra attorno ai 30 milioni di euro per convincere il club nerazzurro a cedere l'ex Inter. L'ostacolo maggiore è rappresentato da Simone Inzaghi, che crede ancora in Correa allenato anche durante la sua gestione alla Lazio.

Per questo, una sua cessione a gennaio sembrerebbe difficile ma molto dipenderà dalle offerte che arriveranno. Per giugno, la situazione potrebbe cambiare con l'Inter che potrebbe decidere di puntare su qualche giovane di grande qualità e personalità. Si leggerebbe in quest'ottica il forte interesse per Antonio Nusa del Brugge e per Noah Okafor del Salisburgo, gioielli dei rispettivi club che stanno incantando in Champions League.

Inter, Simeone possibile sostituto di Inzaghi al termine della stagione

Nonostante le ottime vittorie contro Barcellona e Salernitana, il futuro di Simone Inzaghi sarebbe in bilico per la prossima stagione. Il tecnico nerazzurro dovrà guadagnarsi sul campo la riconferma con diversi allenatori che potrebbero prenderne in posto in caso di risultati negativi.

Un buon percorso in Champions League e la conquista di trofei importante come lo Scudetto potrebbero esser decisivi per l'ex tecnico della Lazio. In caso contrario, il club nerazzurro potrebbe prendere in considerazione un cambio in estate con diversi nomi che sarebbero sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta. Tra questi, ci sarebbe anche quello di Diego Pablo Simeone che potrebbe lasciare in estate l'Atletico.

Nonostante un rapporto importante con la società spagnolo ed un feeling con il popolo di Madrid di livello, il Cholo potrebbe lasciare il club al termine della stagione per provare una nuova esperienza in Europa. Non è un mistero, la sua grande stima e rispetto nei confronti dell'Inter e questo potrebbe agevolare un suo ritorno da allenatore dopo aver vestito la casacca nerazzurra da giocatore. In sella resta Inzaghi che deve guadagnarsi la riconferma anche per l'estate.