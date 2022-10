L'Inter inizia a muoversi sul fronte mercato estivo. La dirigenza nerazzurra sta osservando diversi profili che possano innalzare la qualità dell'organico a disposizione di Simone Inzaghi, così da rimanere competitivi in Italia e continuare il percorso in una competizione importante come la Champions League.

Inter, idea Nusa del Brugge in estate

L'attacco potrebbe esser rivoluzionato in estate con alcuni calciatori importanti che potrebbero lasciare Milano per motivi differenti. Parliamo di Romelu Lukaku che vorrebbe restare in nerazzurro ma bisogna trovare un accordo con il Chelsea e del Tucu Correa che non sta riuscendo a ritagliarsi uno spazio importante e potrebbe esser ceduto in estate.

Per questo, la dirigenza nerazzurra sta osservando diversi profili per completare il reparto offensivo a disposizione di Inzaghi.

Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta ci sarebbe anche quello di Antonio Musa, talento norvegese che sta incantando il calcio europeo con la maglia del Brugge che grazie anche le sue reti e prestazioni ha raggiunto la fase finale della Champions League. I nerazzurri potrebbero così effettuare un'offerta importante per il classe 2005, seguito anche da altri top club europei.

Oltre Nusa, l'Inter tiene d'occhio altri profili interessanti come Noah Okafor del Salisburgo che viene valutato 45 milioni di euro dal club austriaco, e Beto dell'Udinese il cui cartellino si aggira attorno ai 30 milioni di euro.

Sullo sfondo anche la candidatura di Marcus Thuram che in estate potrebbe lasciare il Borussia Moncheglabach.

Inter-Salernitana: 2-0. Decidono Lautaro e Barella

Oltre alle possibile mosse di mercato estive, l'Inter continua la sua scalata in campionato e conquista tre punti fondamentali. A San Siro, i nerazzurri battono 2-0 la Salernitana di Nicola, grazie alle reti di Lautaro Martinez e Nicolò Barella.

L'Inter parte subito fortissimo e passa subito in vantaggio con la conclusione di Lautaro Martinez che su assist di Barella, firma l'1-0. Quarto centro in campionato per il Toro che bissa la rete del Camp Nou contro il Barcellona. I nerazzurri dominano e sfiorano il raddoppio con Skriniar che su cross di Dimarco impegna Sepe.

La Salernitana ha un solo sussulto nella prima frazione con la conclusione di Kastanos che calcia a lato.

Nella ripresa, l'Inter ricomincia da dove aveva terminato la prima frazione e raddoppia con Nicolò Barella che su grande assist di Hakan Calhanoglu, firma il 2-0 e chiude la partita. Tante note positive per Inzaghi: dalla rete di Lautaro fino alla condizione importante di calciatori fondamentali come Barella e Calhanoglu.

Tre punti vista Firenze e soprattutto Vicktoria Plzen, sfide che potrebbero segnare la stagione nerazzurra.