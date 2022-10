La Juventus inizia a muoversi sul fronte mercato. La dirigenza bianconera sta osservando diversi profili per completare il centrocampo già nella finestra invernale, così da rendere l'organico a disposizione di Max Allegri sempre più competitivo.

Juve, possibile interesse per Gundogan a gennaio

La rivoluzione in mediana potrebbe avvenire già a gennaio con diversi calciatori che potrebbero lasciare Torino. Inoltre, c'è da capire il futuro di Zakaria ed Arthur che potrebbero non esser riscattati da Chelsea e Liverpool ma sarebbero comunque fuori dal progetto di Allegri.

Per questo, per rinforzare il centrocampo la dirigenza bianconera starebbe pensando a Gundogan, centrocampista tedesco in forza al Manchester City.

L'ex Borussia Dortmund ha il contratto in scadenza nel 2023 e per questo potrebbe esser ceduto già nella finestra di gennaio. La Vecchia Signora starebbe monitorando la situazione e potrebbe far recapitare un'offerta per convincere i Citizens a cedere il calciatore già durante la sessione invernale. Molto dipenderà dalla volontà del club inglese e soprattutto di Pep Guardiola di privarsi di un giocatore importante per il suo centrocampo.

Oltre Gundogan, i bianconeri seguono anche con grande attenzione la situazione legata a Rodrigo De Paul, che potrebbe lasciare l'Atletico a gennaio.

Per una cifra attorno ai 30 milioni di euro, i Colchoneros potrebbero decidere di cedere il centrocampista argentino, seguito anche dal Milan di Stefano Pioli.

Infine, sullo sfondo altri profili internazionali di grande livello come Ngolò Kante del Chelsea e Frank Kessie del Barcellona, che sarebbe un obiettivo di mercato anche dell'Inter di Simone Inzaghi.

Juve, retroscena Kvaratskhelia: Sarri lo aveva monitorato

Nel Calciomercato ci sono tante trattative che si concludono, ma anche molte che restano solo dei retroscena. È il caso di Kvaratskhelia, esterno georgiano che sta incantando con la maglia del Napoli di Luciano Spalletti. Prima del suo approdo all'ombra del Vesuvio, il gioiello azzurro era stato nel mirino anche della Juventus.

Infatti, durante la gestione sulla panchina della Vecchia Signora, Maurizio Sarri aveva segnalato il calciatore ma i dirigenti puntarono su altri profili che potessero rinforzare il reparto offensivo della Vecchia Signora.

Visto il costo di 10 milioni di euro per l'ex Dinamo Batumi, grande affare da parte del club di Aurelio De Laurentiis che si è assicurato uno dei più grandi talenti del panorama europeo, mentre a Torino resta l'amaro in bocca per un acquisto che avrebbe potuto svoltare le stagioni della Vecchia Signora.