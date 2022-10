La Juventus inizia a muoversi sul fronte mercato. La dirigenza bianconera sta osservando diversi profili per puntellare la propria rosa già nel mercato di gennaio. In particolare la Juve potrebbe cercare un nuovo centrocampista che possa innalzare la qualità della mediana a disposizione di Allegri, in particolare se dovesse concretizzarsi la cessione di uno fra McKennie e Locatelli.

Tra i nomi in entrata sul taccuino del direttore sportivo Cherubini ci sarebbe anche quello di Rodrigo De Paul, centrocampista argentino che potrebbe lasciare l'Atletico Madrid nel mercato di gennaio.

L'ex giocatore dell'Udinese ha tanta concorrenza e non riesce a trovare continuità nel centrocampo del "Cholo". Per questo, potrebbe decidere di lasciare Madrid per ritornare protagonista con un'altra squadra europea. La Vecchia Signora starebbe monitorando la situazione e potrebbe valutare di imbastire la trattativa sulla base di un prestito con un possibile riscatto a giugno, mentre i Colchenoros probabilmente preferirebbero una cessione a titolo definitivo.

Oltre a trovare un accordo economico con il club spagnolo, i bianconeri devono battere la concorrenza di un altro club italiano ovvero il Milan che vorrebbe puntellare la mediana a disposizione di Pioli.

Torino-Juve: 0-1, decide Vlahovic, derby ai bianconeri

In attesa dei prossimi colpi di mercato, la Juventus si rilancia dopo il pesante ko in Champions League contro il Maccabi Haifa. I bianconeri battono 1-0 il Torino di Juric grazie alla rete di Dusan Vlahovic, conquistando il derby e soprattutto tre punti fondamentali in ottica classifica.

Primo tempo equilibrato, con la Juventus che sfiora il vantaggio con la doppia occasione per Vlahovic e Rabiot, stoppati da due grandi interventi di Milinkovic-Savic. Il Toro risponde con la conclusione di Lukic che termina a lato della porta difesa da Szczesny.

Nella ripresa, i granata hanno un'altra occasione con la percussione di Lazaro, stoppata da Szczesny.

Dopo l'occasione dell'ex Inter, i bianconeri sfiorano il vantaggio con la grande conclusione di Locatelli, fermata ancora da un attento Milinkovic-Savic. Il portiere granata però poi non può nulla sul colpo di testa di Vlahovic, che sugli sviluppi di calcio d'angolo, sfrutta la sponda di Danilo e firma l'1-0. Sesto centro in campionato per il bomber serbo, che regala la vittoria alla formazione di Allegri.

Una vittoria importante per i bianconeri, che ora devono dare continuità di risultati a partire dal prossimo match casalingo contro l'Empoli.