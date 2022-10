La Juventus, in queste ore, si sta vivendo la vittoria ottenuta contro il Torino. I bianconeri si sono ripresi dopo la crisi accusata nei match contro il Milan e il Maccabi Haifa. In seguito a queste due sconfitte Massimiliano Allegri ha deciso di portare la Juventus in ritiro. In merito a questa decisione del tecnico livornese si sono dette molte cose e a tal proposito Danilo ha voluto fare chiarezza: "Il mister ha preso una decisione, è il nostro leader e pensava che quello fosse il meglio per la squadra", ha detto il difensore della Juventus ai microfoni di Sky Sport.

Dunque, Danilo ha di fatto smentito l'ipotesi secondo la quale i giocatori bianconeri avrebbero preferito non andare in ritiro. Il numero 6 juventino ha poi sottolineato che tutto quello che è stato detto non era pertinente alla realtà e l'abbraccio al termine del derby ne è la dimostrazione: "Quell’abbraccio avuto a fine partita dimostra che quel che è stato detto è sbagliato".

La Juventus si è rialzata

La Juventus, negli ultimi anni, non si è ritrovata spesso in difficoltà. Ma alcuni momenti di crisi sono coincisi con il derby della Mole e la gara contro i granata, in alcune occasioni, ha rappresentato uno spartiacque positivo per i bianconeri. Anche in questa stagione, la sfida contro il Torino è stata la cura per la squadra di Massimiliano Allegri.

Infatti, nel derby la Juventus si è ripresa vincendo per 0-1 grazie al gol di Dusan Vlahovic. Della vittoria contro i granata ne ha parlato anche Danilo: "Questo spirito di sacrificio e di squadra l’abbiamo dimostrato e questo è importante". La Juventus, contro il Torino, ha fatto vedere di aver voglia di lottare su ogni pallone e questo è stato il primo segno positivo messo in mostra dai bianconeri.

L'altra buona notizia per Allegri è la ritrovata vena offensiva. La Juventus ha tirato spesso in porta e Milinkovic - Savic ha salvato, in più occasioni, la sua squadra compiendo grandi parate.

Il derby cura per le ferite della Juventus

Il derby per la Juventus è stata sicuramente la migliore delle cure per dimostrare che la squadra è ancora in grado di dimostrare il suo valore.

La stracittadina ha rimotivato i bianconeri che hanno portato a casa tre punti importanti. Dello spirito di sacrificio dimostrato dalla Juventus ne ha parlato anche Danilo: "Siamo stati bravi, ma è un piccolo passo per quello che vogliamo nel futuro nostro e della Juventus". Adesso, però, la Juventus dovrà dare continuità di risultati a cominciare dalla gara contro l'Empoli di venerdì 21 ottobre come ha spiegato lo stesso Danilo al termine del derby: "Quello più importante è quello che succederà venerdì prossimo".