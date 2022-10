L'Inter sembra essersi messa alle spalle il periodo delicato che aveva fatto mettere in discussione Simone Inzaghi. I nerazzurri hanno battuto la Salernitana 2-0 ottenendo la seconda vittoria consecutiva in campionato e il quarto risultato utile consecutivo e adesso ogni critica sembra essere soltanto un lontano ricordo.

Non è possibile, però, escludere dei possibili cambiamenti in vista della prossima stagione, visto che la società si starebbe comunque guardando intorno, specie qualora la squadra non dovesse portare a casa qualche trofeo. Il club meneghino, infatti, avrebbe fatto un sondaggio per Diego Pablo Simeone, che sembra essere alla fine di un ciclo all'Atletico Madrid, dove si trova da ormai 11 anni.

Possibile sondaggio per Simeone

La posizione di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter non sembra essere più così in discussione come lo era qualche settimana fa, soprattutto dopo la sconfitta subita in casa contro la Roma. I nerazzurri si sono rialzati con le vittorie contro Sassuolo e Salernitana in campionato, e i quattro punti raccolti contro il Barcellona in Champions League che hanno fatto quasi ipotecare l'accesso agli ottavi di finale. Risultati importanti che, però, non escludono dei cambiamenti in vista della prossima stagione.

Stando a quanto riportato da Todofichajes in Spagna, infatti, il club meneghino avrebbe fatto un sondaggio per Diego Pablo Simeone. Il Cholo all'Atletico Madrid sembra essere alla fine di un ciclo, nonostante il contratto in scadenza a giugno 2024, e potrebbe dire addio con un anno di anticipo ai Colchoneros.

L'affare sarebbe tutt'altro che semplice, visto che l'argentino è l'allenatore più pagato al mondo ma potrebbe essere proprio lui a rimettersi in discussione, visto che in passato non ha nascosto la sua voglia di allenare l'Inter prima o poi. Anche grazie al Decreto Crescita la società nerazzurra potrebbe arrivare sui 6-7 milioni d'ingaggio più bonus, che al lordo non andrebbero oltre i 10 milioni, poi a quel punto dovrebbe essere Simeone a prendere una decisione.

La possibile nuova Inter

Con l'eventuale Diego Pablo Simeone molte cose potrebbero cambiare in casa Inter. Innanzitutto il modulo, visto che il tecnico argentino ha utilizzato anche la difesa a tre ma preferirebbe partire con uno schieramento a quattro dietro. In attacco il tandem potrebbe essere sempre formato da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, qualora fosse confermato il prestito dal Chelsea per un altro anno.

In mezzo al campo potrebbe arrivare De Paul, che potrebbe anche permettere il passaggio al 4-3-1-2, con Calhanoglu, Brozovic e Barella a completare il reparto.

Questa, per ipotesi, potrebbe essere la nuova Inter con l'eventuale arrivo di Simeone, in attesa di capire comunque i risvolti di mercato:

Inter (4-3-1-2): Onana; Dumfries, Skriniar, Bastoni, Dimarco; De Paul, Brozovic, Barella; Calhanoglu; Lautaro, Lukaku.