Il Milan inizia a muoversi per il prossimo mercato estivo. La dirigenza rossonera sta osservando diversi profili per puntellare la rosa a disposizione di Stefano Pioli, così da rimanere ai vertici del calcio italiano e ritagliarsi un ruolo importante anche in una competizione importante come la Champions League.

Milan, idea Diaby per rinforzare l'attacco

La prossima sessione di mercato dei rossoneri ruota attorno alla possibile conferma di Rafael Leao che non ha ancora rinnovato il proprio contratto. In caso di mancato accordo, il gioiello portoghese potrebbe lasciare Milano per una cifra attorno ai 100 milioni di euro con tanti top club alla finestra.

Per non farsi cogliere impreparato il Milan sta sondando diversi profili in caso di partenza del numero 17 in estate.

Tra i nomi valutati da Maldini e Massara ci sarebbe anche quello di Moussa Diaby, calciatore francese che ha dimostrato un grande impatto in Bundesliga con la maglia del Bayer Leverkusen. La trattativa sembrerebbe complessa, vista la richiesta da circa 40 milioni di euro da parte del club tedesco. Con l'eventuale cessione di Leao, il Diavolo avrebbe la liquidità necessaria per provare ad imbastire una trattativa per l'esterno classe 93.

Altro nome da prendere in considerazione è quello di Noah Okafor, talentuoso attaccante del Salisburgo che sta conquistando l'Europa con le grandi prestazioni in Champions League.

Come per Diaby, la base d'asta per il talento svizzero è di circa 40-45 milioni di euro. Infine, sullo sfondo da monitorare il profilo di Mikel Oyarzbal, esterno spagnolo e bandiera del Real Sociedad che a fine stagione potrebbe lasciare la Spagna per provare una nuova esperienza europea.

Milan, le ultime su Theo: il francese potrebbe tornare contro la Juve

Oltre ai possibili colpi di mercato, il Milan deve fare i conti con i tanti infortunati soprattutto nel pacchetto arretrato. Infatti per i due big match contro Chelsea e Juventus il tecnico rossonero Stefano Pioli non avrà a disposizione pedine fondamentali come Davide Calabria, Simon Kjaer ed Alessandro Florenzi.

L'allenatore del Milan spera nel recupero di Theo Hernandez che sta accelerando dopo lo stiramento accusato nella sfida contro il Napoli. L'esterno francese, fondamentale per gli schemi tattici dei rossoneri, non sarà a disposizione per la trasferta di Stanford Bridge ma potrebbe recuperare per la sfida di campionato con la Juventus. In caso di forfait, Pioli è pronto a puntare su Ballò Tourè, decisivo contro l'Empoli.

La situazione migliora in attacco con il rientro di Divock Origi che farà parte dei convocati per la sfida contro i Blues. Il belga potrebbe così trovare maggiore spazio nella sfida contro i bianconeri.