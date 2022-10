Avvio di stagione non esaltante da parte dell'Inter di Simone Inzaghi che ha collezionato 12 punti in otto giornate. L'andamento in campionato sta minando la fiducia della dirigenza nerazzurra nei confronti del tecnico che si giocherebbe tutto nelle prossime sfide.

Inter, Inzaghi si gioca tutto: Paulo Sousa tra i possibili sostituti

Secondo le ultime notizie di mercato, l'ex allenatore della Lazio si giocherebbe tutto nelle prossime due partite contro Barcellona in un match fondamentale per il cammino in Champions League e contro il Sassuolo di Alessio Dionisi, ritrovatosi dopo il 5-0 contro la Salernitana.

In caso di risultati negativi e di un gioco non sempre continuo, la società nerazzurra potrebbe decidere di sollevare Inzaghi dall'incarico e cercare un nuovo tecnico.

Se la pista Stankovic diventa complicata complice il forte interesse della Sampdoria, si profilerebbe un possibile ritorno di Paulo Sousa nel campionato italiano. Dopo le buone stagioni alla Fiorentina, il tecnico portoghese ha vissuto stagioni complicate e potrebbe esser molto affascinato dall'ipotesi di diventare il nuovo allenatore dell'Inter. Molto dipenderà dalle prossime due sfide con Inzaghi che contro il Barcellona e Sassuolo scenderà in campo con la miglior formazione e con l'obiettivo di continuare la sua esperienza sulla panchina nerazzurra.

Inter, anche il Barcellona su Singo

Rimanendo in ottica Calciomercato, l'Inter deve far fronte al forte interesse del Chelsea per Denzel Dumfries. Già in estate i Blues avevano manifestato la volontà di acquistare l'esterno olandese che potrebbe lasciare Milano al termine della stagione.

Per questo, la dirigenza nerazzurra sta osservando diversi profili per sostituire l'ex Psv.

Uno degli obiettivi resta Wilfried Singo, esterno ivoriano che si sta mettendo in luce con la maglia del Torino. Sul laterale della formazione guidata da Ivan Juric ci sarebbero anche alcuni top club europei come il Tottenham, ma soprattutto il Barcellona di Xavi che con l'addio di Dest e la possibile partenza di Sergi Roberto al termine del campionato starebbe valutando un nuovo acquisto per la corsia.

I blaugrana non avrebbero problemi a mettere sul piatto quei 30-35 milioni di euro richiesti dal Torino per imbastire una trattativa.

Oltre Singo, l'Inter valuta anche profili come Ramy Bensebaini del Borussia Mönchengladbach che sarebbe finito nel mirino della Juventus e Alfonso Pedraza, esterno spagnolo che viene valutato 15 milioni di euro dal Villarreal. L'arrivo di un nuovo esterno metterebbe in bilico anche la posizione di Robin Gosens, che complice un avvio di stagione con molte ombre e poche luci potrebbe lasciare Milano.