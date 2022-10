La Juventus inizia a muoversi sul fronte mercato estivo. La dirigenza bianconera sta sondando diversi profili per completare e rafforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, così da ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Juve, possibile intreccio De Jong-Tielemans

La Vecchia Signora sarebbe alla ricerca di un grande centrocampista che possa aumentare la qualità della mediana. Secondo le ultime notizie di mercato, tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Cherubini ci sarebbe anche quello di Frankie De Jong, talentuoso centrocampista olandese in forza al Barcellona.

Il club blaugrana vorrebbe mantenere tutti i suoi talenti, ma la volontà del calciatore di provare nuove esperienze potrebbe esser determinante per la sua partenza.

La Juventus potrebbe ritornare alla carica per il centrocampista della Nazionale dei Tulipani già preso in considerazione nelle precedenti sessioni di mercato ed una sua cessione potrebbe esser favorita dall'arrivo di Yuri Tielemans che sarebbe finito nel mirino del Barca, vista la scadenza contrattuale con il Leicester. Il belga sarebbe anche un obiettivo di mercato della stessa Juventus e dell'Arsenal di Mikael Arteta. Oltre a trovare un accordo con il club blaugrana per una possibile trattativa per De Jong, la Vecchia Signora dovrebbe battere la concorrenza del Manchester United che da mesi ha mostrato l'interesse nei confronti del centrocampista allenato da Ten Haag all'Ajax.

Oltre De Jong, i bianconeri starebbero prendendo in considerazione anche il profilo di Rodrigo De Paul che per una cifra attorno ai 35 milioni di euro potrebbe lasciare l'Atletico Madrid.

L'acquisto di un centrocampista di grande caratura internazionale potrebbe determinare delle uscite importanti con Locatelli, Mckennie e Rabiot che potrebbero esser sacrificati per fare cassa e reinvestire il denaro sul fronte acquisti.

Juve, le ultime su Chiesa

La Juventus aspetta i rientri dei calciatori più importanti presenti in rosa ovvero Paul Pogba e Federico Chiesa. Se il francese dovrebbe recuperare per la sfida del 6 novembre contro l'Inter, l'esterno italiano potrebbe ritornare in campo prima del suo compagno di squadra.

Stando alle ultime notizie, Allegri potrebbe fare affidamento sul numero sette per la sfida di Champions League contro il Benfica in programma il 2 novembre, che potrebbe risultare fondamentale per le sorti del cammino europeo dei bianconeri. Un recupero che procede nel migliore dei modi e che permetterebbe a Chiesa di essere un valore aggiunto non solo per la Juventus, ma anche per la Nazionale italiana del ct Roberto Mancini.