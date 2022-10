Vigilia di campionato per il Crotone che si prepara a scendere in campo, domenica 30 ottobre (ore 17:30) contro il Picerno. Una sfida sulla carta abbordabile quella dei calabresi, ma che Franco Lerda non vuole sottovalutare, anche in vista dello scontro al vertice del prossimo weekend in casa del Catanzaro. Tutti disponibili tra le fila rossoblù a eccezione di Riccardo Spaltro e Thomas Schirò - infortunati già da inizio torneo - e di Marco Carraro, uscito malconcio dalla gara di Foggia.

Crotone, Lerda concentrato

Nella consueta conferenza stampa di presentazione del match il tecnico Franco Lerda ha voluto soffermare l'attenzione sulla difficoltà dell'incontro: "Il Picerno è una squadra la cui classifica non rispecchia il valore del suo gruppo.

I risultati non stanno premiando le prove messe in atto fino a questo momento della stagione. Ho seguito il Picerno sin dal suo esordio, è una squadra che cerca di fare la partita, cerca di fare gioco, ha qualità in avanti. Pochi gol? In attacco possono contare sull'esperienza di due punte di categoria superiore come Gerardi e Reginaldo. Per noi è importante scendere in campo con l’atteggiamento giusto, il piglio giusto, la determinazione giusta con la mentalità necessaria e con la solita umiltà che ci porta a rispettare tutti gli avversari".

Picerno, Longo pronto alla sfida

Sul lato opposto il tecnico Emilio Longo ha voluto soffermarsi sul cosa non va nel suo Picerno e su cosa va migliorato già da Crotone: "La squadra gioca bene ma non sta raccogliendo quanto sperato.

Sono comunque fiducioso. Quando le cose non vanno non esistono colpevoli, si vince e si perde tutti insieme. Giovani ed esperti stanno dando il massimo, per quanto possibile. Tutto può essere migliorato, ci si allena per questo. In settimana abbiamo lavorato su diverse situazioni soffermandoci in modo particolare, con tutta la rosa, sul concretizzare le azioni con delle reti.

Affrontiamo il Crotone, una squadra forte, ma abbiamo dimostrato di essere sempre competitivi contro qualsiasi genere di avversario".

Crotone, rosa quasi al completo

Nella gara contro il Picerno il Crotone potrà contare su quasi tutta la rosa a disposizione. Gli unici assenti saranno i due elementi out da inizio stagione, il difensore Riccardo Spaltro e il centrocampista Thomas Schirò.

Non sarà della sfida neppure il centrocampista Marco Carraro, infortunato alla mandibola nella trasferta di Foggia, finora unica gara persa dai rossoblù in questo torneo.

Contro il Picerno il Crotone dovrebbe prosegue sulla scia del 4-3-3 con pochi cambiamenti, nonostante l'impegno in programma mercoledì 2 novembre contro il Monopoli, all"Ezio Scida, per il Secondo Turno eliminatorio di Coppa Italia.