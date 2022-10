Il Calciomercato è alle porte e l'Inter continua a monitorare sia i profili in entrata che quelli in uscita. Fondamentale per i dirigenti nerazzurri mantenere in particolare i big della rosa così da continuare il progetto di crescita sia in Italia che in Europa. Tra i calciatori che hanno maggior mercato c'è sicuramente Alessandro Bastoni, nel mirino di diversi top club europei.

Inter, possibile offerta del Tottenham per Bastoni

In particolare, il Tottenham di Antonio Conte starebbe monitorando le prestazioni del centrale nerazzurro e potrebbe far recapitare un'offerta importante in estate.

Stando alle ultime notizie di mercato riprese da Calciomercato.com, gli Spurs potrebbero mettere sul piatto una cifra attorno ai 45-50 milioni di euro per convincere l'Inter ed accontentare il tecnico italiano. Il club nerazzurro non ha alcuna intenzione di cedere uno dei pilastri difensivi, ma molto dipenderà dalle offerte reali che arriveranno nella prossima sessione estiva di mercato.

La possibile partenza di Bastoni dipenderà anche dal rinnovo o meno di Milan Skriniar. Con la permanenza del centrale slovacco, l'Inter potrebbe infatti decidere di sacrificare Bastoni di fronte ad un'offerta monstre. In caso di addio del centrale italiano, i nerazzurri potrebbero così virare su Nikola Milenkovic della Fiorentina, già trattato nelle precedenti sessioni di mercato.

Sullo sfondo anche dei profili internazionali come Soyuncu del Leicester e Mina dell'Everton.

Inter, forte interesse del Chelsea per Lautaro

Altro calciatore con un grande mercato internazionale è sicuramente Lautaro Martinez. Grazie alle buone prestazioni con la maglia dell'Inter, il Toro sarebbe infatti finito nel mirino di diversi top club europei, ecco che in estate potrebbero arrivare delle offerte importanti.

Oltre a Barcellona e Real Madrid, sarebbe forte infatti l'interesse del Chelsea di Potter che sarebbe a caccia di un attaccante di caratura internazionale per la prossima stagione. Stando alle ultime notizie di mercato, i Blues potrebbero mettere sul piatto una cifra cash importante più il cartellino di Pierre Emerick Aubameyang come parziale contropartita tecnica per convincere l'Inter a cedere l'attaccante argentino.

A ciò si aggiunge la questione Lukaku. Una possibile apertura per la cessione di Lautaro potrebbe favorire infatti la conferma del belga in quel di Milano.

L'Inter non ha intenzione di cedere il Toro ma come per Bastoni dipenderà dalle offerte che arriveranno. In caso di addio del centravanti sudamericano, il club nerazzurro starebbe valutando diversi profili tra cui Armando Broja in uscita proprio dal Chelsea e Jonathan David che si sta ritagliando un ruolo importante nel Lille.

Infine, sullo sfondo anche le candidature di Noah Okafor del Salisburgo che sarebbe però nel mirino anche del Milan e Beto dell'Udinese.