Il Milan guarda con grande interesse ai talenti del calcio europeo. In estate, i rossoneri vorrebbero effettuare un altro colpo alla De Ketelare, così da completare la rosa a disposizione di Stefano Pioli e dare seguito al progetto composto da calciatori giovani ma di assoluto talento e qualità.

Milan, possibile offerta per Samardzic in estate

Si leggerebbe in quest'ottica il forte interesse per Lazar Samardzic, talento tedesco che si sta ritagliando uno spazio importante con l'Udinese di Sottil. Il giovane fantasista ha fatto intravedere grandi doti tecniche e grazie alle buone prestazioni con il club friulano è finito nel mirino di alcuni club italiani tra cui lo stesso Milan.

I rossoneri sarebbero pronti ad un'offerta importante già nella prossima finestra estiva di mercato mettendo sul piatto una cifra attorno ai 20-25 milioni di euro. L'Udinese vorrebbe trattenere il ragazzo per farlo crescere ed effettuare l'ennesima grande plusvalenza della gestione.

Non c'è solo il classe 2002 nel mirino del Milan. Infatti, altro calciatore dell'Udinese che i rossoneri starebbero monitorando è Beto, che dopo le 13 reti della passata stagione si sta confermato anche in questo campionato dove ha già siglato 5 reti in appena otto partite. Come per Samardzic, il club friulano non fa sconti e chiede una cifra attorno ai 30 milioni di euro per lasciar partire il bomber portoghese, finito nel mirino anche della Juventus di Massimiliano Allegri.

Champions League, verso il Chelsea: Krunic e Diaz dal 1' minuto

In attesa dei prossimi colpi di mercato, il Milan si prepara alla sfida di Champions League contro il Chelsea che potrebbe risultare fondamentale nell'economia del girone. I rossoneri devono riscattare il pesante 3-0 subito a Stanford Bridge per mano della formazione di Potter.

Per quanto concerne la probabile formazione, il tecnico Stefano Pioli dovrebbe confermare il suo 4-3-2-1 che ha dato i suoi frutti contro la Juventus. L'unica possibile variazione potrebbe essere l'inserimento di Rade Krunic al posto di Tommaso Pobega. Il centrocampo bosniaco dovrebbe completare la mediana assieme a Tonali e Bennacer.

In attacco, visto l'infortunio di Charles De Ketalare (il belga dovrebbe saltare anche la trasferta del Bentegodi contro il Verona), confermatissimo Brahim Diaz, mattatore del match contro la Juve. Lo spagnolo affiancherà Leao e Giroud.

Infine, in difesa dopo il rientro contro i bianconera conferma per Theo Hernandez. Fiducia ancora a Gabbia che dovrebbe esser preferito a Dest. Il centrale italiano dovrebbe far coppia con Tomori al centro della difesa con Kalulu pronto a scalare sull'out di destra.