L'Inter inizia a monitorare diversi profili per la prossima sessione estiva di mercato. La dirigenza nerazzurra vuole puntellare l'organico a disposizione di Simone Inzaghi, così da essere competitivi in Italia ma anche nelle competizioni europee.

Inter, possibile offerta per Frattesi in estate

Il centrocampo potrebbe subire una vera e propria rivoluzione nella prossima sessione estiva di mercato. Infatti, potrebbero arrivare delle offerte importanti per alcuni perni della mediana, come Barella e Calhanoglu che restano nel mirino di alcuni top club europei.

Per questo, la dirigenza nerazzurra sta osservando diversi profili per non farsi cogliere impreparata. Tra questi, ci sarebbe anche Davide Frattesi che sta disputando un grande campionato con il Sassuolo.

Il club neroverde sa che in caso di offerte importanti da circa 30-35 milioni di euro potrebbe non riuscire a trattenere il perno della mediana di Dionisi. L'Inter sta osservando la situazione e potrebbe fare un tentativo in estate per accaparrarsi le prestazioni del centrocampista italiano. Oltre a trovare una quadra economica con il Sassuolo, la società nerazzurra deve battere la concorrenza della Roma di Josè Mourinho, che già in estate aveva intavolato una trattativa con il club neroverde.

I giallorossi potrebbero avere una corsia preferenziale, vista la volontà di Frattesi di ritornare nella Capitale.

Oltre Frattesi, l'Inter segue con grande interesse anche il profilo di Luis Alberto che potrebbe lasciare la Lazio per una cifra attorno ai 30 milioni di euro.

Inter, idea Gimenez del Feyenoord per l'estate

Non solo il centrocampo.

Anche l'attacco potrebbe subire delle modifiche legate alla possibile permanenza di Romelu Lukaku. Il Big Rom vorrebbe rimanere in nerazzurro ma molto dipenderà dalla possibilità di trovare un accordo economico con il Chelsea.

In bilico anche le posizioni di Correa e Dzeko, mentre potrebbero arrivare delle offerte importanti per Lautaro dalla Premier League.

Per questo, la dirigenza nerazzurra sta osservando diversi profili in caso di addio di qualche attaccante importante.

Come nome di prospettiva, sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta, ci sarebbe anche quello di Santiago Gimenez, attaccante messicano che si sta mettendo in luce con la maglia del Feyenoord, sia in Eredivisie che in Europa League, dove ha timbrato il cartellino contro la Lazio. Il costo dell'operazione non sarebbe eccessivo e si aggirerebbe attorno ai 18-20 milioni di euro. Altro nome da prendere in considerazione è quello di Marcus Thuram, attaccante francese che potrebbe lasciare il Borussia Moncheglabach in estate. Il club tedesco lo valuta almeno 30 milioni di euro.