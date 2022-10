Il Milan inizia a muoversi sul fronte mercato estivo. La dirigenza rossonera sta osservando alcuni profili di giovani che si stanno mettendo in luce in Europa, così da continuare il progetto di far crescere giovani di grande qualità e prospettiva.

Milan, possibile offerta per Lookman in estate

In quest'ottica, la dirigenza rossonera vorrebbe piazzare un altro colpo alla Brahim Diaz e alla De Ketelaere per completare il reparto offensivo a disposizione di mister Pioli. Tra i nomi seguiti da Maldini e Massara ci sarebbe anche quello di Ademola Lookman, calciatore nigeriano che si sta ritagliando uno spazio da protagonista nella nuova Atalanta di Gasperini.

Il classe 97, dopo l'esperienza in Premier con il Leicester, ha dimostrato le sue qualità fin da subito adattandosi al calcio italiano con facilità.

Le sue prestazioni con la maglia della Dea non sono passate inosservate, con il Milan che sarebbe pronto ad un'offerta già nella prossima sessione estiva di mercato. Il club bergamasco non ha intenzione di cedere uno dei giovani del nuovo progetto e solo di fronte ad un'offerta irrinunciabile potrebbe sedersi ad un tavolo per un'eventuale cessione.

Oltre l'esterno della Dea, il Milan segue un altro calciatore che si sta ritagliando uno spazio importante in Serie A, ovvero Armand Laurentiè che, complice i problemi fisici di Berardi e Traorè si è guadagnato il posto da titolare nel nuovo Sassuolo di Alessio Dionisi.

Il possibile arrivo di un nuovo esterno offensivo metterebbe in bilico le posizioni di Ante Rebic, richiesto da alcune squadre della Bundesliga, e soprattutto di Rafael Leao che, in caso di mancato accordo per il rinnovo, potrebbe lasciare Milano. Su di lui ci sarebbe il forte pressing del Paris Saint Germain.

Milan, retroscena Anguissa: il Diavolo non concluse la trattativa col Fulham

Nel mondo del Calciomercato, ci sono trattative che si concludono ed altre che restano in bilico per poi sfumare. È il caso di Frank Zambo Anguissa che prima di passare al Napoli era stato vicino anche al Milan di Stefano Pioli.

Stando alle ultime notizie di calciomercato, la dirigenza rossonera avrebbe provato ad intavolare una trattativa con il Fulham, salvo poi non far recapitare alcuna offerta ufficiale al club inglese.

Il Napoli avrebbe approfittato di tale situazione per chiudere l'operazione sulla base di prestito oneroso a 600mila euro ed un riscatto a 16 milioni di euro, esercitato poi nella scorsa sessione di mercato.

Il club rossonero ha deciso di virare su calciatori più giovani come Pobega per completare la mediana di Pioli, dando così seguito al progetto. Ciò potrebbe avvenire anche nelle prossime sessioni di mercato con i rossoneri che starebbero monitorando profili giovani come Enzo Fernandez del Benfica.