Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il Manchester City starebbe pensando a Tijjani Reijnders, centrocampista olandese attualmente in forza nel Milan. Stando invece a quanto riferito dal giornalista Daniele Longo su Calciomercato.com, lo stopper del Feyenoord, David Hancko, ed il suo staff starebbero spingendo per passare già da gennaio alla Juventus.

Calciomercato Milan, il Manchester City si sarebbe messo sulle tracce di Reijnders

Il Manchester City è alla ricerca di giocatori che possano integrarsi nello stile di gioco dinamico e offensivo dettato da Pep Guardiola, e da questa necessità nascerebbe l'indiscrezione di mercato che vorrebbe gli inglesi su Reijnders.

Il centrocampista del Milan si sta affermando come uno dei migliori mediani in Europa e le sue ultime prestazioni, condite da gol ed assist, avrebbero catturato l'attenzione dei "Citizens". Il Milan, dal canto suo, sta lavorando per prolungare il contratto di Reijnders fino al 2030, con un significativo aumento dell'ingaggio che lo porterebbe a percepire dagli attuali 1,7 milioni di euro ai 3,5. Un prolungamento che sarebbe visto a Milanello sia come un riconoscimento del impatto positivo di Reijnders in una stagione non cosi rosea per la formazione rossonera, sia come una strategia per trattenere un giocatore che potrebbe diventare uno dei più richiesti in Europa. Tuttavia, anche con un nuovo contratto, la sua permanenza non sarebbe garantita: Reijnders, infatti, compirà 27 anni a luglio ed entrerà in una fase cruciale della sua carriera dove potrebbe cercare opportunità in un top club europeo.

Il Manchester City, in particolare, oltre a rappresentare una delle società più vincenti degli ultimi anni, vanta una capacità finanziaria in grado di attrarre giocatori talentuosi come l'olandese, rendendo la situazione più complessa per il Milan.

Juventus, Hancko spinge per passare in bianconero

I dialoghi tra la Juventus ed il Feyenoord per David Hancko sarebbero sempre più fitti e, secondo quanto riferito dal giornalista Daniele Longo su calciomercato.com, lo stesso difensore starebbe spingendo per passare in bianconero.

"L’agente di Hancko era a Torino per assistere dal vivo a Juventus-Manchester City, sfida vinta dai bianconeri in Champions League. Nell’occasione ha incontrato Giuntoli, ribadendo la volontà del giocatore di trasferirsi alla corte di Thiago Motta. Un’intesa sui termini contrattuali si troverebbe facilmente, ora resta da superare l’ostacolo più difficile: convincere il Feyenoord".

Questo è quanto riferito da Longo per quanto concerne la trattativa Hancko. La Juve spererebbe dunque di strappare il difensore in prestito, ma potrebbe sempre tentare la strada dell'acquisto a titolo definitivo, specie se riuscisse a cedere Fagioli a gennaio.