La Juventus sta attraversando un periodo molto difficile dopo l'ennesima sconfitta maturata in Champions League contro il Maccabi Haifa per 2-0, che compromette fortemente il proseguo del cammino europeo della Vecchia Signora.

Intanto il Paris Saint Germain già a gennaio perché potrebbe tentare Dusan Vlahovic. Il serbo potrebbe essere un nuovo obiettivo specie in previsione di una possibile cessione di Mbappè. I transalpini potrebbero mettere sul piatto circa 90 milioni di euro per tentare di portare l'ex Fiorentina sotto la guida di Galtier. Vlahovic è ritenuto centrale per il progetto della Juventus, ma senza qualificazione agli ottavi di Champions League, potrebbero essere fatte delle valutazioni diverse.

Un'offerta da quasi 100 milioni di euro potrebbe far traballare i dirigenti bianconeri che potrebbero comunque mettere a segno una netta plusvalenza.

La Juventus penserebbe a Milinkovic-Savic

Per il futuro la squadra presieduta da Andrea Agnelli potrebbe decidere di investire sul centrocampo. In questo reparto, in difficoltà nonostante l'arrivo di Paredes in estate, potrebbe essere collocato Sergej Milinkovic Savic. Il serbo sarebbe da anni un obiettivo dei bianconeri. Il suo contratto con la Lazio scadrà nel 2024 e la valutazione sarebbe di circa 70 milioni di euro. Difficilmente potrà muoversi a gennaio ma, se non dovesse rinnovare con la Lazio di Claudio Lotito, potrebbe cambiare aria al termine della stagione.

La strategia della Juventus potrebbe prevedere un'offerta di circa 60 milioni di euro.

Questa cifra potrebbe essere ricavata dalla cessione di Weston McKennie che piacerebbe al Milan ma anche alla Roma. L'addio dell'americano potrebbe avvenire comunque al termine della stagione.

Altri nomi in uscita dalla Juventus

In uscita nella prossima estate potrebbe essere Adrien Rabiot.

Il francese (se non dovesse rinnovare prima) va in scadenza di contratto a fine giugno e già nella scorsa sessione estiva sarebbe stato cercato dal Manchester United. Il club inglese non ha poi concluso l'affare perché il calciatore avrebbe preferito la permanenza alla Juventus proprio per giocare la Champions League.

Anche il futuro del brasiliano Arthur Melo potrebbe essere lontano da Torino.

Attualmente in prestito con diritto di riscatto al Liverpool, è stato recentemente vittima di un infortunio che lo dovrebbe far stare fermo fino alle prime settimane del 2023. Se non dovesse trovare la giusta continuità sotto la guida di Juergen Klopp, difficilmente potrebbe essere riscattato dai Reds che dovrebbero sborsare circa 37 milioni di euro entro giugno. Se dovesse ritornare alla Continassa, dovrebbe essere comunque ceduto perché non sarebbe più centrale nel progetto bianconero.