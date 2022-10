Per la Juventus è arrivata una sconfitta per 2-0 contro il Maccabi Haifa e adesso la squadra vicina all'eliminazione dalla Champions League. Infatti, dopo quattro giornate i bianconeri hanno solo 3 punti e le prossime due sfide saranno contro il Benfica e il Paris Saint Germain.

Al termine della gara contro gli israeliani, il presidente della Juventus ha deciso di presentarsi di fronte alle telecamere per spiegare cosa sta succedendo alla sua squadra: "Provo vergogna, sono arrabbiato, ma sono consapevole che il calcio è uno sport di squadra, si gioca e si vince in undici", ha detto Andrea Agnelli ai microfoni di Sky Sport.

Inoltre, il presidente della Juve ha sottolineato che le responsabilità non sono del tecnico: "Non può essere colpa dell’allenatore se non riusciamo a vincere un tackle".

Parla Agnelli

Per la Juventus questo è uno dei momenti più difficili degli ultimi anni. La squadra continua a perdere e a fornire prestazioni non all'altezza delle aspettative. La sconfitta contro il Maccabi Haifa è probabilmente il punto più basso, come ha sottolineato anche Andrea Agnelli: "Sicuramente è uno dei periodi più difficili. È il momento dell’assunzione delle responsabilità".

Il presidente della Juventus ha poi sottolineato che il problema è all'interno del gruppo ed è di tipo mentale: "C’è un problema psicologico, da qui dobbiamo ripartire e fare gruppo".

Inoltre, Andrea Agnelli ha affermato che il problema non può essere solo Massimiliano Allegri: "Non ci sono responsabilità individuali".

Adesso la formazione bianconera dovrà affrontare questo momento così complicato da squadra e dovrà ritrovare l'unità, come ha spiegato lo stesso presidente "Dobbiamo uscirne da Juventus".

Bilancio a fine stagione

La Juventus, nelle prossime ore, cercherà di analizzare in profondità questa crisi che sta affliggendo la squadra. Perché non è solo una questione di risultati deludenti, ma quello che più preoccupa è l'atteggiamento del gruppo. Dunque, il gruppo si dovrà ritrovare e dovrà ripartire con Massimiliano Allegri.

Infatti, Andrea Agnelli ha sottolineato che non dovrebbe esserci un cambio in panchina: "Faccio fatica a pensare a un cambio in corsa di allenatore alla Juventus, noi i bilanci li facciamo sempre a fine stagione". Infine, il presidente bianconero ha voluto scusarsi con i tifosi che sono delusi dai recenti risultati: "Dobbiamo ripartire, provare vergogna, chiedere scusa ai tifosi. In questo momento non li stiamo rendendo orgogliosi".