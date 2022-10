Torino-Juventus è una classica del campionato italiano, oltre ad essere uno dei derby del campionato di Serie A. Storicamente il confronto tra le due compagini torinesi è sempre stato molto equilibrato, ma ultimamente la bilancia si è spostata verso i bianconeri che negli ultimi 15 anni hanno sùbito soltanto una sconfitta. In questa occasione le forze in campo non sembrano così distanti dal momento che gli ospiti stanno attraversando una crisi di gioco e di risultati che li ha sensibilmente allontanati dal vertice della classifica. I padroni di casa invece hanno quasi sempre espresso un calcio piacevole e molto intenso anche se hanno raccolto meno di quanto avrebbero meritato soprattutto per le poche reti messe a segno finora in campionato.

Le probabili formazioni di Torino-Juventus, in programma sabato 15 ottobre alle ore 18 allo stadio "Olimpico Grande Torino di Torino", valida per la 10^ giornata della Serie A 2022/2023, vedono coinvolti tutti gli effettivi dell’organico dei padroni di casa, mentre gli ospiti registrano alcune importanti defezioni.

Qui Torino

Il Torino dovrebbe giocare affidandosi al 3-4-2-1 e con Milinkovic Savic a protezione dei pali della propria porta. Per il resto, in tutti i reparti il tecnico croato può vantare ampia possibilità di scelta dal momento che tutti gli infortunati hanno recuperato e sono a disposizione per la stracittadina. Nel settore arretrato il ballottaggio riguarda Buongiorno e Schuurs con l’olandese favorito per una maglia da titolare e probabile riferimento centrale con Djidji e Rodriguez ai suoi lati.

In mediana Ricci è completamente recuperato e può sperare in un posto dal primo minuto anche se Lukic e Linetty sembrano in vantaggio. Sulle corsie laterali si va verso un’altra esclusione per Singo, con Lazaro e Vojvoda che potrebbero avere la meglio su Aina, autore comunque di un’ottima prova nell’ultima uscita contro l’Empoli.

In attacco si va verso la conferma del reparto già visto contro i toscani, quindi con Miranchuk e Vlasic a supporto di Sanabria.

Qui Juventus

La Juventus dovrebbe schierarsi utilizzando il 4-3-3 e con Szczesny nel ruolo di estremo difensore titolare.

In difesa De Sciglio dovrebbe essere indisponibile per circa un mese e quindi, sulla destra, dovrebbe giocare Danilo con Alex Sandro sulla sinistra e la coppia formata da Bonucci e Bremer a presidiare la zona centrale.

A centrocampo sarà sempre assente Pogba, mentre Cuadrado e Mckennie dovrebbero osservare un turno di riposo lasciando spazio dal primo minuto a Locatelli, Paredes e Rabiot.

Nel reparto avanzato è ancora out Chiesa, che sta recuperando dopo l’operazione al legamento ma ne avrà ancora per qualche settimana, così come Kajo Jorge, il cui rientro dovrebbe avvenire all’inizio del 2023. Dovrebbe inoltre essere indisponibile anche Di Maria che durante la sfida di Champions contro il Maccabi Haifa è stato sostituito nella prima frazione dopo avere avvertito un fastidio al flessore. I prescelti per giocare dall’inizio dovrebbero quindi essere Milik, Vlahovic e Kostic, con Kean a disposizione in panchina.

Probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Linetty, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. A disposizione: Gemello, Berisha, Bayeye, Buongiorno, Zima, Adopo, Aina, Ricci, Seck, Karamoh, Ilkhan, Singo, Radonjic, Garbett, Pellegri. Allenatore: Juric.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci [VIDEO], Bremer, Alex Sandro; Locatelli, Paredes, Rabiot; Milik, Vlahovic, Kostic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Gatti, Fagioli, Cuadrado, Miretti, McKennie, Soulè, Kean. Allenatore: Allegri.