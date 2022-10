Una sfida d'altri tempi che è ritornata a infiammare le tifoserie in Serie C. Il Crotone e l'Avellino, l'una contro l'altra, hanno dato spettacolo nel turno della settima giornata. All'Ezio Scida a vincere è il Crotone ok per 2-0, grazie ad una rete siglata per tempo da Cosimo Chiricò (30') e Jacopo Petriccione (84'). Tre punti che permettono agli squali di proseguire il cammino in vetta alla classifica anche se a parità di punti con il Catanzaro, vincente a sua volta (0-4) sul campo della Fidelis Andria.

Crotone, è festa rossoblù allo Scida

Dagli spalti al rettangolo di gioco, la gara tra Crotone e Avellino ha regalato spunti ed emozioni.

Uno striscione è apparso nel settore assiepato a circa 200 tifosi ospiti, con scritto "11-05-2003 Crotone (AV)", un riferimento alla gara del torneo di Serie C 2002-2003 che vide i Lupi irpini vincere in uno stadio completamente invaso dai tifosi campani, promossi in quel frangente in cadetteria. A fine match, sul risultato di 2-0, è stato però tempo di goliardia con i cori scanditi dalla Curva Sud Crotone: "A Crotone senza paura", un chiaro riferimento al messaggio lanciato dai tifosi campani alla loro squadra nei giorni precedenti alla sfida.

Crotone, Lerda soddisfatto

A fine gara a prendere la parola in sala stampa è stato il tecnico degli squali, Franco Lerda. "I ragazzi hanno fatto una bella gara fornendo una buona prestazione.

Forse l’unico rammarico che posso avere è quello di non aver chiuso la partita prima. Sono contento della prestazione dei ragazzi e dell’atteggiamento mostrato in campo, della capacità di lettura delle diverse fasi della gara. Abbiamo sempre mantenuto equilibrio, abbiamo attaccato con più uomini. La strada è quella giusta, per ora va bene così".

Il rammarico di Taurino

Si sarebbe aspettato una prova più consistente il tecnico dell'Avellino Roberto Taurino anche se alla vigilia l'allenatore dei Lupi aveva avvisato la squadra su quelle che sarebbero state le difficoltà contro il Crotone. "Sicuramente il Crotone ha dimostrato di essere più forte in particolare sulla qualità delle palle importanti.

Questa è stata la differenza. Hanno dimostrato di essere più incisivi e avere uomini più determinanti all’interno di una partita. Per diventare una squadra forte c’è bisogno di alzare il livello di qualità, non è che ci vogliono alchimie particolari”.

Le curiosità della gara

Ad assistere al match è stato anche il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli. Il numero della terza serie uno si è intrattenuto ad inizio match con la dirigenza del Crotone. A fare il suo debutto stagionale è stato il terzino Vasile Mogos subentrato nella ripresa a Maxim Giron. Il risultato di 2-0 permette infine al Crotone si mantenere la sua imbattibilità casalinga contro l'Avellino, con l'ultima vittoria campana (0-1) arrivata nel torneo di Serie C 2002-2003.