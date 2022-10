L'Inter sembra essere in netta ripresa dopo una prima parte di stagione. I nerazzurri hanno messo in discesa il girone di Champions League grazie al successo ottenuto contro il Barcellona per 1-0 e ora sarà decisiva la gara di ritorno al Camp Nou, e sono tornati al successo in campionato, contro il Sassuolo. I dirigenti, però, sono sempre alla ricerca di possibili occasioni di mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Una di questa risponderebbe al nome di Ansu Fati, che al Barcellona fatica a trovare spazio e adesso potrebbe chiedere la cessione a fine stagione.

Proprio per questo la gara di ritorno mercoledì tra i due club potrebbe essere l'occasione per provare ad imbastire una trattativa.

Ansu Fati nel mirino dell'Inter

Uno dei migliori talenti emergenti del calcio mondiale è sicuramente Ansu Fati. La sua crescita è stata bloccata da un brutto infortunio al ginocchio ma adesso lo spagnolo è tornato regolarmente a disposizione di Xavi che, però, non sembra ritenerlo una prima scelta visto che spesso lo relega in panchina preferendogli il tridente formato da Raphinha, Dembelé e Lewandowski.

Sono sette le presenze raccolte in Liga, di cui solo una partendo titolare, in cui ha comunque ha messo a segno due reti e collezionato tre assist, a dimostrazione del grande talento.

Il giocatore, qualora dovesse continuare a non trovare spazio, è pronto a chiedere la cessione. E tra i club che sono pronti ad iscriversi alla corsa c'è anche l'Inter, che potrebbe approfittare della sfida di Champions League per iniziare a fare un sondaggio con il Barcellona nella giornata di mercoledì.

Il contratto in scadenza a giugno 2027 pone i catalani in una posizione di forza, con una valutazione data al classe 2002 molto importante, superiore ai 60 milioni di euro.

Proprio per questo motivo i blaugrana sarebbero pronti ad aprire ad una trattativa con l'Inter ma non concederanno sconti. Servirà una proposta superiore ai 60 milioni o in cambio il cartellino di Lautaro Martinez, da sempre pallino del Barça,

Torino su Pierozzi

Il Torino si sta guardando intorno per rinforzare la rosa a disposizione di Ivan Juric in vista delle prossime sessioni di Calciomercato.

Nel mirino dei granata sarebbe finito il talento classe 2001 di proprietà della Fiorentina, Niccolò Pierozzi, ora in prestito alla Reggina. Esterno destro, è valutato sui 3-4 milioni di euro. Il Toro vorrebbe prenderlo già a gennaio lasciandolo in prestito alla Reggina e sul piatto vorrebbe mettere il cartellino di Ola Aina, che è in scadenza di contratto e al momento non si parla ancora di rinnovo. In caso contrario si proverà ad imbastire l'affare sulla base di 2 milioni di euro più bonus.