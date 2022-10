Dopo il successo in campionato contro il Sassuolo di Dionisi, l'Inter di Simone Inzaghi si gioca tutto in Champions League. Mercoledì 12 ottobre alle ore 21, i nerazzurri saranno di scena al Camp Nou contro il Barcellona in un match fondamentale per le sorti del girone. All'andata il match è terminato 1-0 a favore dell'Inter grazie alla rete di Hakan Calhanoglu.

Inter, possibile cambio modulo per Inzaghi

In vista del match del Camp Nou, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi potrebbe effettuare delle modifiche anche tattiche per contrastare la qualità nel palleggio degli uomini di Xavi.

Infatti potrebbe esserci un cambio di modulo con un possibile 3-5-1-1 con Calhanoglu in cabina di regia e Mkhitaryan che potrebbe svolgere il ruolo di seconda punta alle spalle di Lautaro Martinez; possibile partenza dalla panchina per Edin Dzeko.

Le novità non terminerebbero qui: ci potrebbe essere l' inserimento di Gosens e di Gagliardini dal primo minuto. I due sarebbero in vantaggio rispettivamente su Dimarco che ha giocato nelle precedenti due uscite e su Asllani che potrebbe esser risparmiato in vista del match di campionato contro la Salernitana. Il centrocampo verrebbe infine completato da Nicolò Barella nel ruolo di mezz'ala e da Darmian che potrebbe esser preferito a Dumfries come nel match d'andata.

Infine, in difesa dovrebbe ritornare De Vrij al centro della difesa al posto di Acerbi.

Difficile il recupero di Correa e Lukaku, che potrebbero essere poi convocati per la sfida contro la Salernitana

Barca, Xavi si affida a Lewandowski e Pedri

Il Barcellona di Xavi vuole riscattare il ko di San Siro e arrivare con il morale giusto al Clasico contro il Real Madrid, in programma sabato.

Il tecnico blaugrana non dovrebbe cambiare impostazione di gioco e dovrebbe confermare il suo ormai classico 4-3-3. Xavi si affiderà a Robert Lewandowski che cerca il riscatto dopo non aver timbrato il cartellino nelle ultime due sfide di Champions. Il bomber polacco dovrebbe essere sostenuto da Raphinha e Dembelè, i quali paiono in vantaggio su Ansu Fati e su Ferran Torres.

A centrocampo, spazio ai canterani Pedri e Gavi che avranno il compito di sostenere Busquets. Possibile panchina per Frank Kessie. Infine, in difesa assenza pesante di Koundè, con Xavi che potrebbe rispolverare Piquè e Jordi Alba per dare maggiore esperienza al reparto arretrato.

Probabili formazioni

Barcellona: Ter Stegen; Jordi Alba, Piquè, Eric Garcia, M. Alonso; Pedri, Busquets, Gavi; Raphinha, Lewandowski, Dembelè.

Inter: Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Gosens, Gagliardini, Calhanoglu, Barella, Darmian; Mkhitaryan; Lautaro.