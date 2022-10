Dopo il pareggio fondamentale in Champions League contro il Barcellona, l'Inter è pronta a continuare la scalata in campionato. Domenica alle ore 12:30, a San Siro i nerazzurri ospiteranno la Salernitana di Davide Nicola, reduce dal successo fondamentale contro il Verona.

Inter, ballottaggio Gosens-Dimarco

Per quanto concerne le possibili mosse, il tecnico Simone Inzaghi non dovrebbe fare tante modifiche rispetto all'undici che è sceso in campo al Camp Nou. Ballottaggio è quello tra Federico Dimarco che resta tra i più positivi nelle fila nerazzurra e Robin Gosens, rinvigorito dalla rete siglata contro i blaugrana.

Sul versante opposto, spazio ancora a Denzel Dumfries, che nell'ultima giornata di campionato ha sfornato un assist per la prima rete di Edin Dzeko.

In attacco, il bosniaco sarà affiancato da Lautaro Martinez che si è finalmente sbloccato dopo un digiuno che durava da qualche partita. A centrocampo, confermati Barella e Calhanoglu, mentre Asllani dovrebbe ritornare titolare come Francesco Acerbi pronto a ritornare al centro della retroguardia assieme a Skriniar e Bastoni. In porta Onana.

Capitoli infortunati: Romelu Lukaku dovrebbe saltare la sfida contro i campani. La decisione dovrebbe esserci nella giornata del 14 ottobre, con lo staff medico che non vuole correre rischi in vista dei due match successivi contro Fiorentina e Viktoria Plzen fondamentali per la stagione.

Dovrebbe ritornare tra i convocati il Tucu Correa, pronto ad entrare a partita in corso.

Salernitana: 3-5-2 per Nicola, Piatek-Dia tandem offensivo

Dopo un momento complicato, la Salernitana è ritornata alla vittoria grazie al 2-1 casalingo contro il Verona firmato Piatek e Dia.

I due attaccanti saranno il tandem offensivo anche nella sfida di San Siro con Bonazzoli che dovrebbe partire dalla panchina.

Nicola è pronto a confermare il suo ormai collaudato 3-5-2 con diverse certezze: da Candreva a Mazzocchi sulle corsie esterne, passando per Coulibaly in mediana affiancato da Vilhena e Kastanos, vista l'indisponibilità di Giulio Maggiore che sarà out per un problema muscolare.

Le problematiche sorgono in difesa, vista la squalifica di Radovanovic e le possibili indisponibilità di Lovato e Fazio.

Quindi la difesa tre dovrebbe esser composta da Daniliuc, Pirola e Gyomber, in ballottaggio con Bronn. In porta confermato Sepe.

Probabili formazioni

Inter: Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Dzeko.

Salernitana: Sepe; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Candreva, Vilhena, Kastanos, Coulibaly, Mazzocchi; Dia, Piatek.