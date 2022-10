Robin Gosens è uno degli snodi cruciali del prossimo Calciomercato invernale dell'Inter. Nonostante la rete contro il Barcellona, l'esterno tedesco vorrebbe giocare con maggiore continuità e complice l'esplosione di Dimarco, potrebbe lasciare Milano a gennaio.

Inter, possibile interesse dell'Atletico per Gosens

In caso di addio dall'Inter, le pretendenti non mancano. Oltre ad alcune squadre della Bundesliga come il Bayer Leverkusen, ci sarebbe anche l'interesse dell'Atletico Madrid del Cholo Simeone a caccia di un esterno sinistro per completare la retroguardia.

Il club nerazzurro non fa sconti e chiede una cifra attorno ai 30 milioni di euro per cedere il numero otto. Per abbassare le richieste economiche dell'Inter, i Colchoneros vorrebbero mettere sul piatto il cartellino di Lemar come parziale contropartita tecnica. Un'operazione difficile visto che la società nerazzurra venderebbe Gosens solo per un'offerta cash.

Oltre all'Atletico, Secondo le ultime notizie di mercato si potrebbe paventare una possibile suggestione Atalanta, dove Gosens è stato grande protagonista. La Dea sarebbe alla ricerca di un esterno sinistro visti i ripetuti infortuni di Zappacosta e potrebbe decidere di virare sul tedesco. Un'operazione che potrebbe esser imbastita sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

In caso di addio di Gosens, i nerazzurri ritornerebbero sul mercato per regalare ad Inzaghi un nuovo esterno offensivo. Tanti i nomi sul tavolo come Pedraza del Villareal e Bensebaini del Borussia Mönchengladbach.

Barcellona-Inter: 3-3, qualificazione vicina per i nerazzurri

Gosens è stato tra i grandi protagonisti del match spettacolare che è andato in scena al Camp Nou.

I nerazzurri sono riusciti a strappare un punto fondamentale grazie al 3-3 contro il Barcellona. Un risultato che permette ai nerazzurri di poter centrare la qualificazione in caso di vittoria nel prossimo turno contro il Viktoria Plzen.

L'Inter parte bene e sfiora il vantaggio con Dzeko che colpisce la traversa. Dopo la traversa del bomber bosniaco, i blaugrana rispondono e passano in vantaggio con Dembelè che su assist di Raphinha porta in vantaggio la formazione di Xavi.

Nella ripresa, l'Inter esce dai blocchi con maggior convinzione e trova il pareggio con Nicolò Barella che su grande assist di Bastoni firma l'1-1. I nerazzurri cavalcano l'onda emotiva e raddoppiano con Lautaro Martinez, che su assist di Calhanoglu firma il 2-1 e ritrova la rete dopo un digiuno importante. Dopo la rete del Toro, il Barca prova a rientrare in partita con il sigillo del solito Robert Lewandowski che fissa il risultato sul 2-2.

Nel finale, un'altalena di emozioni: nuovo vantaggio Inter con Gosens e successivo pareggio del Barcellona ancora con Lewandowski. La sfida termina 3-3 con l'Inter che grazie alla vittoria di San Siro ha un match point nel prossimo turno per centrale la qualificazione e continuare il percorso in Europa.