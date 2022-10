Dopo la vittoria nel derby contro il Torino, la Juventus vuole continuare la scalata in classifica per rientrare nella lotta per lo Scudetto. Venerdì alle ore 20: 45 all'Allianz Stadium, i bianconeri ospitano l'Empoli di Paolo Zanetti, reduce dal bel successo casalingo contro il Monza.

Juve, le possibili scelte di Allegri

Per quanto riguarda la possibile formazione, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri dovrebbe confermare il 3-5-2 che ha conquistato tre punti fondamentali contro il Toro con qualche modifica. Chi dovrebbe tornare dal primo minuto è sicuramente Leonardo Bonucci che complice l'infortunio di Bremer occuperà il posto al centro della difesa.

Ai lati della capitano confermatissimo Danilo e ballottaggio tra Rugani ed Alex Sandro con il brasiliano favorito.

A centrocampo non dovrebbero esserci novità con il trio formato da Mckennie, Locatelli e Rabiot con Paredes ed il talento Miretti pronti a subentrare a gara in corso. Sulle corsie esterne ancora Kostic e Cuadrado, mentre in attacco la certezza si chiama Dusan Vlahovic che contro il Torino ha siglato la sua sesta rete in campionato. Il bomber serbo dovrebbe esser affiancato da Arek Milik, che resta in vantaggio su Moise Kean.

Le buone notizie arrivano anche dall'infermeria con Federico Chiesa che sarebbe pronto per ritornare sul campo. L'esterno italiano potrebbe esser convocato già per la sfida contro i toscani, altrimenti il suo rientro slitterà nel match di Champions League contro il Benfica, al pari di Paul Pogba che punta alla titolarità nel big match contro l'Inter del 6 novembre.

Empoli, conferme per Destro e Baldzanzi

L'Empoli arriva all'Allianz rinvigorito dal successo casalingo contro il Monza firmato Haas.

Per quanto concerne la possibile formazioni, il tecnico Zanetti è pronto a dare continuità al suo 4-3-1-2: Vicario tra i pali; difesa a quattro formata da Stojanovic, De Winter, Luperto e Parisi, obiettivo di mercato per la fascia sinistra proprio dei bianconeri.

A centrocampo spazio al trio formato da Marin, Haas e capitan Bandinelli.

Infine, sulla trequarti possibile conferma ancora per il baby Baldanzi che dovrebbe avere la meglio su Bajrami e sull'ex Pjaca. In attacco, intoccabile Mattia Destro che è ritornato alla rete nel match contro il Toro. L'ex Roma e Genoa dovrebbe esser affiancato da Satriano che resta in vantaggio su Lammers.

Probabili formazioni

Juventus: Szczescny; Danilo, Bonucci, A. Sandro; Cuadrado, Mckennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic.

Empoli: Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi: Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Destro, Lammers.