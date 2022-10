La Juventus cerca continuità dopo la vittoria contro il Torino nel derby. Il futuro di Massimiliano Allegri non è ancora del tutto al sicuro, decisive saranno le prossime partite fino alla sosta per il mondiale. I possibili sostituti potrebbero essere Conte, Zidane e Gasperini.

Contro l'Empoli la Juventus cerca continuità di risultati

La Juventus si sta preparando in vista della prossima sfida contro l' Empoli valida per l' undicesima giornata della Serie A Tim. Allegri cerca la seconda vittoria consecutiva dopo avere battuto il Torino. Buone notizie arrivano dall' infermeria, nella giornata del 18 ottobre infatti, Paul Pogba è tornato ad allenarsi in gruppo, il centrocampista francese potrebbe recuperare per la gara di Champions League con il Benfica.

Ottimi segnali anche da parte di Federico Chiesa, l'esterno avrebbe buone possibilità di essere convocato per il match di venerdì. Dato l'assenza di Bremer in difesa, assieme a Bonucci spazio per uno tra Gatti e Rugani, sulle corsie esterne agiranno Danilo e Alex Sandro. A centrocampo possibile impiego di Locatelli con Paredes e Rabiot. In attacco con Vlahovic punta centrale, ci saranno Milik e Cuadrado. Il modulo scelto potrebbe essere il 4-4-2, mentre invece ci sono dubbi relativi alla zona difensiva da scegliere, in special modo chi dovrebbe affiancare Bonucci.

La sfida contro l'Empoli sarà visibile in esclusiva solo su Dazn

La gara valida per l'undicesima giornata della Serie A Tim 2022/2023 si giocherà venerdì 21 ottobre alle 20:45 e sarà visibile in esclusiva solo per gli abbonati a Dazn, ci saranno collegamenti dallo stadio dove potremmo ascoltare le prime parole dei protagonisti.

Nel post match verranno riviste le possibili reti oltre ad analizzare tutti gli episodi da moviola.

La Juventus parte nettamente con i favori del pronostico, la squadra di Allegri nonostante un inizio di campionato difficile, si sta piano piano riprendendo. Contro i toscani i probabili marcatori potrebbero essere Vlahovic e Milik, soprattutto il serbo sta attraversando un ottimo periodo di forma.

Allegri si gioca la sua permanenza sulla panchina juventina da qui fino alla sosta per il mondiale, la dirigenza bianconera starebbe valutando i possibili sostituti, sulla lista ci sono i nomi di Conte, Zidane, Pochettino, Gasperini, Tuchel e Tudor. Non sarebbe da escludere la possibilità interna relativa a Paolo Montero, l'attuale allenatore della primavera pare essere un profilo gradito.