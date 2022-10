Milan-Juventus è il big match della nona giornata di campionato di Serie A, in programma per sabato 8 ottobre alle ore 18. Le due compagini arrivano in maniera totalmente differente alla sfida di San Siro: i rossoneri devono riscattarsi dopo il pesante ko contro il Chelsea, mentre i bianconeri vogliono dare continuità ai risultati dopo le vittorie contro Bologna e Maccabi Haifa.

Milan, le possibili scelte di Pioli: ballottaggio Diaz-De Ketelaere

Sono diverse le assenze in casa Milan, con Pioli che dovrebbe effettuare qualche cambio rispetto all'undici sceso in campo contro i Blues.

Il tecnico rossonero parte dalle certezze che rispondono ai nomi di Olivier Giroud e Rafael Leao che guideranno l'attacco rossonero. Sulla trequarti possibile panchina per De Ketelaere, che potrebbe rifiatare dall'inizio: il belga potrebbe essere sostituto da Brahim Diaz, mentre possibile rientro dall'inizio per Messias.

A centrocampo confermati Tonali e Bennacer, mentre in difesa Pioli confida nel rientro di Theo Hernandez. Il terzino francese avrebbe smaltito il problema muscolare che lo ha tenuto fuori nella sfida di Champions League e potrebbe esser a disposizione. In caso di forfait, confermato Ballò Tourè. A destra spazio a Dest, mentre la coppia centrale dovrebbe esser composta da Kalulu e Tomori.

In porta, vista l'assenza di Maignan, ci sarà spazio per Tatarusanu tra i migliori nella sfida di Stamford Bridge.

Juve, Di Maria squalificato: Milik in dubbio

Buon momento per la Juventus di Massimiliano Allegri che arriva al match di San Siro dopo due vittorie consecutive contro Bologna e Maccabi Haifa che hanno rilanciato le speranze di qualificazione.

Per quanto riguarda la possibile formazione, il tecnico della Vecchia Signora spera nel rientro di Arek Milik: l'attaccante polacco che è ormai diventato un perno fondamentale della squadra è in dubbio a causa di un problema muscolare che lo ha tenuto ai box contro il Maccabi. In caso di forfait, Allegri potrebbe optare per un più compatto 4-3-3 o confermare il 4-4-2 con l'inserimento di Moise Kean dal primo minuto accanto a Dusan Vlahovic, autore di due reti nelle ultime due partite giocate.

A centrocampo, conferme per McKennie e Rabiot mentre possibile ballottaggio tra Paredes e Locatelli, con l'italiano che potrebbe ritornare da ex a San Siro. Sulle fasce spazio a Kostic, con invece Cuadrado che potrebbe partire dalla panchina. In difesa ritorna la coppia centrale formata da Bremer e Bonucci con Danilo e Alex Sandro sulle corsie esterne.

Probabili formazioni

Le probabili formazioni:

Milan: Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez (Ballo-Touré); Bennacer, Tonali; Krunic, Diaz (De Katelaere), Leao; Giroud. Allenatore: Pioli

Juve: Szczesny; Danilo, Bremer, Bonucci, Alex Sandro; Locatelli, Mckennie, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik (Kean). Allenatore: Allegri.