La Juventus starebbe effettuando delle valutazioni che riguarderebbero Massimiliano Allegri ma anche il mercato della prossima stagione. Il rendimento ed i risultati negativi avrebbero messo in discussione il tecnico livornese che sarebbe accompagnato dalle voci dei possibili eredi che potrebbero essere Antonio Conte, Roberto De Zerbi e Montero. Nel frattempo, il Bayern Monaco avrebbe messo nel mirino le prestazioni di Dusan Vlahovic mentre il Monza starebbe pensando a Moise Kean.

Il Bayern farebbe sul serio per Dusan Vlahovic

Il Bayern Monaco potrebbe fare un tentativo in estate per Dusan Vlahovic.

Sul piatto i bavaresi, che seguirebbero anche Lautaro Martinez, sarebbero disposi ad offrire i cartellini di Mathys Tel e di Benjamin Pavard più un conguaglio economico per un'offerta complessiva da circa 100 milioni di euro. Potrebbe nascere ottimismo perché i contatti tra i club sono molto positivi dopo la conclusione dell'affare che ha portato De Ligt in Germania nella scorsa estate

Moise Kean interesserebbe al Monza

Il Monza potrebbe pensare a Moise Kean per la prossima stagione per potenziare l'attacco. Prima che Adriano Galliani possa intavolare una trattativa, la Juventus dovrebbe riscattare il cartellino del ragazzo dall'Everton. La sua valutazione sarebbe di circa 20 milioni di euro ma le difficoltà proverrebbero dall'ingaggio ritenuto ancora molto elevato per un società come quella brianzola, da poco approdata nella massima serie italiana.

Allegri sotto osservazione: spuntano i primi nomi

Massimiliano Allegri sarebbe sotto osservazione e potrebbe essere sostituito se non dovessero arrivare risultati positivi. I nomi per il futuro sarebbero quelli di Roberto De Zerbi, Montero ed Antonio Conte. I primi due sarebbero disponibili subito anche se l'ex Sassuolo starebbe avendo dei contatti in Inghilterra con il Brighton.

Montero potrebbe essere scelto come traghettatore perché conosce molto bene l'ambiente mentre Conte sarebbe un profilo molto stimato ma difficilmente prelevabile perché in carica sulla panchina del Tottenham. Sulla questione allenatore sarebbe intervenuto anche Nando Orsi.

“La Juve sta riflettendo su Allegri, l’aspetto economico ha un peso ma la società può rimetterci di più.

Montero e poi Conte? Tutto è possibile. Non c’è più l’avversione di Agnelli per Conte, ma non è semplice. I rapporti sono migliorati, ma le scorie sono ancora presenti”, ha concluso l'opinionista. La scelta dell'esonero sarebbe molto complicata per la Juventus perché Allegri percepisce uno stipendio da circa 9 milioni di euro.