Nelle scorse ore, l'agente sportivo Alejandro Camano, che cura gli interessi di Lautaro Martinez, è tornato a parlare del suo assistito, affermando: "Nel futuro può succedere di tutto".

Nel frattempo, in casa Inter, starebbe nuovamente slittando il rientro di Romelu Lukaku, che potrebbe dunque tornare in campo a metà ottobre, contro la Salernitana.

Inter, agente Martinez: 'Nel futuro potrà succedere di tutto, ma ora pensa all'Inter e al mondiale'

Lautaro Martinez è stato uno dei nomi al centro delle cronache nelle scorse sessioni di mercato dell'Inter.

L'attaccante nerazzurro, che piacerebbe a diversi top club d'Europa, ha però sempre posto davanti a tutti la compagine lombarda, rifiutando trasferimenti.

Intervistato da TycSports, il procuratore sportivo Alejandro Camano ha dunque parlato del futuro del centravanti classe '97, asserendo quanto segue: "Nel futuro può succedere di tutto. L’Inter non sta passando in grande momento, ma è una grande squadra e un posto meraviglioso. Nessuno esclude che nel mercato possano venir fuori altri club forti per lui".

Camano ha poi parlato degli obiettivi del calciatore a breve termine: "Lui come erede di Lewandowski al Bayern? Non mi sorprenderebbe perché sempre ci sono delle richieste. Ma oggi Lautaro ha le idee chiare.

Pensa all’Inter e al Mondiale. Nello scorso mercato ci sono state delle possibilità a cifre importanti, ma per lui la cosa migliore era non cambiare”.

Inter, per il ritorno di Lukaku si potrebbe dover aspettare ancora due settimane

Restando in tema Inter e parlando del compagno di reparto di Lautaro, ossia Romelu Lukaku, l'attaccante belga starebbe faticando a trovare la condizione necessaria per tornare nuovamente in campo.

Il centravanti belga, ormai fuori da diverse settimane per un problema muscolare riscontrato in allenamento, sarebbe dovuto rientrare dopo la sosta delle nazionali nella partita contro la Roma, ma alcune complicazioni non hanno permesso a Inzaghi neanche di portarlo tra i panchinari.

Secondo le indiscrezioni filtrate dal Corriere dello Sport Lukaku non dovrebbe fare il suo ritorno neppure nella prossima partita di campionato contro il Sassuolo, nè nella gara di ritorno con il Barcellona di Champions League. Ad oggi, la data che pare plausibile per rivedere il centravanti belga in campo, sarebbe quella del 16 ottobre, quando l'Inter affronterà tra le mura amiche la Salernitana.