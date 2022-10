Dopo la bella vittoria in Champions League contro il Barcellona firmata Hakan Calhanoglu, l'Inter vuole ripartire anche in campionato per conquistare tre punti fondamentali dopo il ko contro la Roma. I nerazzurri saranno di scena al Mapei Stadium contro il sassuolo di Alessio Dionisi, che nel turno precedente si è imposto 5-0 contro la Salernitana.

Inter, Inzaghi si affida a Lautaro e Dzeko

Verso la sfida del Mapei Stadium, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi non potrà fare molti calcoli e rotazioni vista l'importanza della sfida, fondamentale per il percorso in campionato.

L'allenatore dovrebbe quindi confermare la miglior formazione per centrare la vittoria. Vista l'indisponibilità di Correa, in attacco spazio al tandem offensivo formato da Lautaro e Dzeko che nella passata stagione fu il mattatore della sfida.

A centrocampo, potrebbe ritornare dal primo minuto Asllani a discapito di Mnikitharyan, mentre sulle corsie spazio a Dimarco (in leggero vantaggio su Gosens) e Dumfries che è partito fuori contro il Barcellona e dovrebbe prendere il posto di Matteo Darmian. In difesa, solito ballottaggio tra Acerbi e De Vrij.

Per la trasferta contro i neroverdi, Inzaghi non potrà contare su Brozovic e Lukaku. L'attaccante belga spera nel rientro contro il Barcellona per poi ritornare in campo contro la Salernitana nel successivo turno di campionato.

Sassuolo, spazio all'ex Pinamonti in coppia con Laurienté

Ottimo momento di forma del Sassuolo di Alessio Dionisi che arriva da due vittorie consecutive contro Salernitana e Torino che hanno ridato linfa alla classifica.

Per quanto concerne il possibile undici, il tecnico neroverde è pronto a confermare il suo collaudato 4-3-3: Consigli in porta; difesa a quattro formata da Toljan, Erlic, Ferrari e Rogerio.

A centrocampo spazio a Maxime Lopez nel ruolo di regista davanti alla difesa; il centrocampista francese dovrebbe esser affiancato da Thorstvedt e Frattesi, che nella scorsa sessione estiva di mercato era stato accostato anche ai nerazzurri.

Infine, in attacco spazio all'ex Andrea Pinamonti ceduto al club neroverde in estate per una cifra attorno ai 20 milioni di euro.

Il giovane bomber italiano dovrebbe esser accompagnato dal giovane Ceide e Laurienté, autore di una grande prestazione contro la Salernitana. Possibile rientro tra i convocati per Berardi che in caso di rientro, dovrebbe partire dalla panchina.

Probabili formazioni

Sassuolo: Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, M.Lopez, Thorstvedt; Ceide, Pinamonti, Laurienté

Inter: Onana; Skriniar; Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro