Dopo il ko amaro in Champions League contro il Chelsea, il Milan di Stefano Pioli vuole rialzare la testa in campionato e continuare la scalata in classifica. I rossoneri saranno di scena domenica alle ore 20:45 contro il Verona, sconfitto nell'ultimo turno dalla Salernitana. Tale ko ha determinato l'esonero del tecnico Cioffi, sostituito da Bocchetti.

Milan, Pioli si affida a Leao e Giroud

Per quanto concerne la possibile formazioni, Pioli dovrebbe confermare il 4-3-2-1, utilizzato nelle ultime uscite contro Chelsea e Juventus. Dopo la panchina nel match contro i Blues, dovrebbe ritornare titolare Tommaso Pobega che ha offerto una buona prestazione contro i bianconeri.

L'ex Toro e Spezia è in vantaggio su Krunic e dovrebbe completare la mediana assieme ai due intoccabili Tonali e Bennacer.

In attacco vista l'assenza di Charles De Ketelaere che dovrebbe ritornare a disposizione contro il Monza, Pioli è pronto a dare continuità al tridente formato da Diaz, Giroud e Leao. Lo spagnolo è in grande forma e parte in pole sul recuperato Junior Messias, mentre il bomber francese si gioca il posto con Rebic e Origi. Intoccabile Leao che nella scorsa stagione fu decisivo offrendo due assist. In difesa, possibile chance dal primo minuto per Dest che potrebbe prendere il posto di Gabbia.

Capitolo infortunati: oltre De Ketelaere, il tecnico rossonero deve fare a meno ancora di Mike Maignan e Simon Kjaer.

I due dovrebbero recuperare per la sfida contro il Monza ed essere a pieno regime per la decisiva sfida di Champions League contro la Dinamo Zagabria.

Verona: 3-4-2-1 per Bocchetti, spazio a Verdi

Il Verona non è partito bene e cerca tre punti importanti per rilanciarsi dopo il ko contro la Salernitana. Il neo tecnico Bocchetti non dovrebbe modificare molto il sistema di gioco e dovrebbe affidarsi ai giocatori di maggior esperienza per tentare di conquistare un risultato positivo contro il Milan.

3-4-2-1 per i padroni di casa: Montipò in porta; difesa a tre formata da Hien, Gunter e Cabal vista la squalifica di Ceccherini. A centrocampo, con l'indisponibilità di Ilic spazio alla cerniera formata da Tameze e Miguel Veloso mentre sulle corsie spazio a Doig e Depaoli, in leggero vantaggio su Faraoni.

Infine, sulla trequarti confermati Hurstic e Simone Verdi pronti ad innescare Herny che parte in vantaggio su Djuricic e Piccoli.

Out due pedine importanti come Lazovic e Lasagna.

Probabili formazioni

Verona: Montipò; Hien, Guner, Cabal; Depaoli, Veloso, Tameze, Doig; Verdi, Hurstic; Henry.

Milan: Tatarusanu; Dest, Tomori, Kalulu, T. Hernandez; Pobega, Bennacer, Tonali; Diaz, Leao; Giroud.