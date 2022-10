Le ultime indiscrezioni uscite dal quotidiano La Repubblica, dopo la disfatta contro il Maccabi Haifa, testimonierebbero come alcuni calciatori, tra cui Chiesa, Bremer e Kostic, non sarebbero pienamente soddisfatti dal rendimento della squadra e soprattutto dal modo di gestire le cose da parte di Massimiliano Allegri. Nel frattempo, fuori dallo Stadium. alcuni tifosi hanno voluto dare il proprio supporto al tecnico bianconero.

Juventus, nello spogliatoio dei bianconeri alcuni calciatori non sarebbero con Massimiliano Allegri

La Juventus non sta vivendo un momento esaltante e la terza sconfitta su quattro in Champions League, ha scatenato una nuova polemica intorno alla compagine piemontese.

Massimiliano Allegri, in quanto guida tecnica della formazione torinese, verrebbe indicato come uno dei principali responsabili da una larga fetta del pubblico bianconero, che ne chiederebbe l'esonero a gran voce. Secondo le indiscrezioni trascritte dal quotidiano romano La Repubblica però, a non apprezzare particolarmente Allegri non sarebbe solo una parte della tifoseria, ma anche alcuni elementi del gruppo squadra [VIDEO]. Stando alle notizie riportate, Bremer, Kostic, Miretti, McKennie, Locatelli e Chiesa avrebbero infatti creato una piccola fronda che remerebbe contro il tecnico toscano. Da quanto appreso da Repubblica, questo piccolo gruppo anderebbe in contrapposizione con i fedelissimi del manager toscano, che risulterebbero essere Perin, Szczesny, Cuardrado e l'immancabile Danilo.

Da questa faida interna, resterebbero neutrali quei calciatori pronti a partire per il mondiale tra cui Paredes, Di Maria, Pogba o Vlahovic o quei giocatori che fungerebbero da collante per lo spogliatoio, come Leonardo Bonucci.

Juventus, parte della tifoseria è contro i giocatori e a favore di Allegri: 'Chi va contro non merita questa maglia'

Restando in tema Allegri e come già accennato nel precedente paragrafo, solo una parte della tifoseria juventina, reputa il tecnico toscano il primo colpevole di questo inizio balbettante della Vecchia Signora.

Una fetta nutrita dei supporter bianconeri infatti, considera i veri responsabili i calciatori che scendono in campo settimanalmente con la casacca della compagine piemontese. A supporto di questa tesi, è spuntato nella scorsa notte uno striscione appeso fuori dall'Allianz Stadium che recita quanto segue: "Mister Allegri non dimetterti mai! Chi rema contro non è degno di questa maglia!”. Una frase che testimonia come il manager livornese susciti ancora fiducia nei supporter della Vecchia Signora. La stessa fiducia, che il presidente Andrea Agnelli ha riposto nell'allenatore classe '67 nel post partita con il Maccabi: "Non è colpa dell'allenatore se non vinciamo un tackle. Faremo le nostre valutazioni a fine anno.

La Juve non cambia allenatore a stagione in corso".

Nota di correzione del 13/10/2022: Questo articolo è stato modificato in data 13 ottobre perché una precedente versione riportava la presunta volontà di un allontanamento di Allegri da parte di alcuni calciatori della Juventus quando secondo la fonte si parla di presunte frizioni tra allenatore e alcuni giocatori. Ci scusiamo con i nostri lettori.