La Juventus inizia a muoversi sul fronte mercato. La società bianconera sta osservando diversi profili per rinforzare l'organico già nel mercato di gennaio, così da poter ritornare protagonista in Italia ma anche in Europa.

Juve, idea Emerson Royal per il dopo Alex Sandro

La Vecchia Signora è pronta ad una vera e propria rivoluzione sulle corsie esterne, visti gli addii al termine della stagione di Alex Sandro e Juan Cuadrado che non dovrebbero rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2023.

Per il ruolo di terzino sinistro, spunta la candidatura di Emerson Royal, esterno brasiliano che si sta ritagliando poco spazio nel Tottenham di Antonio Conte.

L'arrivo di Perisic ha tolto spazio all'esterno verdeoro che a gennaio potrebbe decidere di cambiare aria per ritornare protagonista con un'altra squadra europea. Stando alle ultime notizie di mercato, la Juventus starebbe valutando questo profilo e potrebbe decidere di chiedere il calciatore in prestito mentre gli Spurs preferirebbero una cessione a titolo definitivo. Nonostante ciò, i rapporti tra le due società sono ottimi (visti le recenti operazioni Kulusevski e Bentancur) e questo potrebbe agevolare una possibile trattativa.

Se Emerson Royal resta un'ipotesi per la corsia mancina, sull'out di destra prende corpo l'idea legata a Rick Karsdorp che è ormai fuori dal progetto di Josè Mourinho alla Roma.

L'olandese potrebbe arrivare in prestito secco con la Juventus che potrebbe valutare un possibile riscatto in estate.

Juve, Ferran Torres possibile erede di Di Maria

Oltre ai colpi sulle corsie esterne, in casa Juventus tiene banco il futuro di Angel Di Maria che dopo la partecipazione al Mondiale con l'Argentina potrebbe lasciare Torino per concludere la propria carriera in patria.

I bianconeri non vogliono farsi cogliere impreparati e valutano gli eventuali sostituti. Stando alle ultime notizie di mercato, la Vecchia Signora starebbe seriamente valutando il profilo di Ferran Torres, esterno spagnolo che al Barcellona non sta trovando molto spazio. Il classe 2000 potrebbe esser ceduto già nella finestra di mercato per una cifra attorno ai 30 milioni di euro.

La Vecchia Signora potrebbe decidere di spendere tale cifra che potrebbe arrivare dalla cessione di qualche giocatore come Weston Mckennie che piace molto a Tottenham e Borussia Dortmund.

Altro nome che potrebbe sostituire Angel Di Maria è quello di Raphinha, sempre dal Barcellona. Una trattativa molto più complicata rispetto a quella legata a Ferran Torres, visto che i blaugrana non vogliono cedere l'esterno brasiliano. Sullo sfondo, la suggestione Eden Hazard che potrebbe lasciare il Real al termine del campionato.