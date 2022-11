In casa Milan non mancano in queste ore le indiscrezioni di Calciomercato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il calciatore francese Houssem Aouar potrebbe indossare la maglia dei rossoneri già a gennaio. Stando alle indiscrezioni, gli agenti del centrocampista sarebbero stati a Milanello per un summit con Paolo Maldini e Frederic Massara in cui avrebbero parlato del possibile trasferimento.

Aouar in rossonero già da gennaio è possibile

Houssem Aouar da tempo è stato accostato ai rossoneri. Stando ad alcune indiscrezioni, il 24enne di origini franco-algerine potrebbe arrivare al Milan già da gennaio.

Gli agenti del calciatore sarebbero stati a un incontro con Massara e Maldini, per decidere il futuro che lega i rossoneri ad altri due loro assistiti, Sergino Dest e Pierre Kalulu: quest'ultimo ha da poco prolungato il suo contratto fino al 2027. Nel corso della riunione potrebbe essere stato trattato anche l'argomento del possibile trasferimento del giocatore del Lione.

Aouar attualmente ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2023 e non ha alcuna intenzione di rinnovare con il Lione. La cessione a gennaio potrebbe consentire al club francese di fare cassa, anziché perdere il centrocampista a parametro zero fra sei mesi. Per Stefano Pioli l'arrivo del 24enne nel mercato di riparazione sarebbe un ottimo rinforzo.

All'attivo il centrocampista ha 34 partite giocate fra Champions League ed Europa League e anche una presenza con la nazionale transalpina. Per caratteristiche di gioco, il 24enne è un mix fra Tonali e Bennacer.

Sulle tracce del classe 1998 nei mesi scorsi c'erano anche Juventus e Roma, ma il Milan potrebbe avere bruciato la concorrenza grazie all'ottimo rapporto tra la dirigenza rossonera e gli agenti del calciatore.

I calciatori in uscita dal Milan

Stando alle ultime notizie di calciomercato sul Milan, Yacine Adli e Marko Lazetic sarebbero in uscita. In entrambe i casi, il club rossonero starebbe pensando di mandarli in prestito.

Per quanto riguarda il centrocampista francese, lo spazio trovato nella rosa allenata da mister Pioli è stato il minimo.

Dunque il 22enne vorrebbe trovare un club che gli dia più possibilità di giocare.

Il calciatore serbo invece, è stato impiegato da tecnico rossonero solamente sul finale di partita contro la Cremonese. Mentre generalmente Lazetic è stato aggregato con Primavera del Milan.