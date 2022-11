L'Inter avrebbe già cominciato a lavorare sul mercato con largo anticipo in vista delle prossime sessioni, tra gennaio e giugno, per provare ad anticipare la concorrenza e sfruttare le occasioni che ci saranno tra giocatori in vendita e altri in scadenza di contratto. I dirigenti sono pronti a coglierle seguendo le indicazioni del proprio allenatore, Simone Inzaghi, con un occhio al presente, con alcuni elementi già affermati a livello internazionali, e un altro al futuro, provando ad accaparrarsi i migliori talenti emergenti del calcio internazionale.

Gli obiettivi dell'Inter

L'Inter avrebbe cominciato già a muoversi sul mercato provando a portarsi in vantaggio rispetto alla concorrenza. La società nerazzurra darà un occhio soprattutto al mercato degli svincolati, visto che ci sono diversi profili interessanti che andranno in scadenza di contratto a giugno e potranno accasarsi a parametro zero non aggravando il bilancio dal punto di vista del costo del cartellino.

Tra questi c'è sicuramente Marcus Thuram, che i nerazzurri hanno seguito anche lo scorso anno, prima del grave infortunio al ginocchio che ha fatto virare su Joaquin Correa. L'attaccante francese è in scadenza di contratto con il Borussia Mönchengladbach e non è esclusa una trattativa già per gennaio, anche se il club meneghino potrebbe anticipare il suo arrivo soltanto in caso di cessione di Correa in anticipo, altrimenti ogni discorso è rimandato a fine stagione.

Altro obiettivo per l'attacco è Noah Okafor. Se Thuram può arrivare a parametro zero a luglio, l'attaccante svizzero è invece valutato dal Salisburgo sui 30 milioni di euro ma potrebbe anche essere ceduto per una cifra inferiore inserendo nell'affare il cartellino di Valentino Lazaro, che a Torino sta giocando bene e il suo cartellino si è rivalutato.

A parametro zero inoltre all'Inter potrebbe interessare N'Golo Kanté. Pure in questo caso non è escluso un tentativo a gennaio, ma tutto dipenderebbe dalle cessioni, su tutte quella di Gagliardini per liberare spazio in rosa. Il francese pare in rotta con il Chelsea e sembra difficile pensare al rinnovo del contratto in scadenza a giugno.

La nuova Inter

L'Inter potrebbe ripartire sempre da Milan Skriniar, visto l'ottimismo che filtra per il rinnovo di contratto, ma un colpo dovrebbe arrivare anche in difesa con De Vrij in scadenza di contratto e con Acerbi che è in prestito dalla Lazio e bisognerà vedere se verrà riscattato. Uno dei nomi sul taccuino dei dirigenti sarebbe quello di Giorgio Scalvini. In mezzo al campo, oltre a Kanté, si seguirebbe anche Malinovskyi, anche lui in scadenza di contratto con l'Atalanta.

Questa la possibile nuova Inter (3-5-2): Onana; Scalvini, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Kanté (Calhanoglu/Malinovskyi), Dimarco; Lautaro (Okafor), Lukaku (Thuram).